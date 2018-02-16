24 случая, когда воображение заставило нас увидеть то, чего нет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Воображение — это способность человека к спонтанному или намеренному порождению образов и идей. И первый случай — это очень забавно и всегда неожиданно, что и доказывают эти фотографии.

Мы в AdMe.ru тоже купились кое на какие игры нашего воображения, рассматривая эти фото, и удивились, как одни вещи могут быть так похожи на другие.

Когда твой кот — куриная ножка

Подоконник, кофе, баланс белого и ракурс. Или как съездить на море не выходя из дома

«У друга моей дочери и моей морской свинки одинаковые прически»

Это не коробочки от кассет, а туристические автобусы на стоянке в Мекке

«Я вижу этого парня насквозь»

Соседний дом удивляется, что у него на носу светящийся шар

«Представляю, как в вечернее время кто-нибудь решит пнуть этот арбуз»

Спрей от насекомых похож на персонажа из мультика «В поисках Немо»

Настоящий романтик

«Хорошо, что мне не пришлось идти мимо этого в 3 часа ночи»

«Фото моей пиццы выглядит как видео»

«Я долго не мог понять, зачем голый мужик роет дыру в сугробе»

Это детское кресло похоже на злого вэдэвэшника

Облако напоминает обнимающуюся пару

Свернувшаяся собака выглядит как большое, пухлое лицо

Брюссельская капуста смахивает на маленького инопланетянина, который совсем не впечатлен

Ледяная кобра

Баскетбольный мяч, покрытый сверхчерным веществом «вантаблэк», напоминает портал в преисподнюю

Очень дерзкое растение

«Сначала подумал, что кто-то забыл картины на улице и они погнулись»

Остров в Хорватии походит на отпечаток пальца

Так вот как выглядит человек с портрета кисти Пикассо в реальной жизни

Тень от грязи на стекле смотрится как горная цепь

Кот немного напоминает булочку с корицей