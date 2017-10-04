24 кота, которые подняли дерзость на новый уровень

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О нахальности усатых-полосатых не нужно даже сочинять легенд. Всем и так известно, какими засранцами могут быть эти пушистики. AdMe.ru собрал 24 фотографии, которые тому очередное подтверждение: с этими рябятами все же лучше не шутить.

Этот кот выглядит так, словно нацепил на себя шкуру своего врага

«Я завистлив к другим котам, поэтому писаю на людей, метя их. Я эмоционально нестабилен»

«Меня зовут Макс. Я здесь не живу. Но они все равно обустроили мне спальное место, лохи»

«Возвращайся в кровать. Это тебя не касается»

«Мой друг только что завел щенка. На мой вопрос, как на это отреагировал кот, он прислал мне это фото»

Интересно, откуда у них такой отполированный паркет?

Хозяйка: «Почему бы тебе не встать с дивана и не пойти ловить мышей хотя бы раз?»

Кот: «Почему бы тебе не отвалить от меня и не пойти искать парня хотя бы раз?»

Оцени по шкале от 1 до 10, как сильно ты вчера затусил?

«Потому что в этом доме может быть только одна звезда!»

«Так, я не понял, кто это сделал?»

«Дверь закрой. С той стороны»

«Потому что этому городу нужен новый герой»

Основная причина, по которой кошачьи бега так непопулярны

Девиз моего кота: «Осуждай и не судим будешь»

Слишком брутален для тебя

Ревнивый кот влез на фото нового питомца

«Пожалуйста, не выпускайте кота наружу, что бы он вам ни говорил!»

«Кот нашел способ быть на одном уровне с моим лицом, когда я сижу на унитазе»

«Прости, тебе это было нужно?»

«Где второй кот?»

«Нет, ты это видел?! Ты видел, что пес сделал с нашим диваном?»

Кот моего друга жульничает, чтобы получить выплаты по страховке от несчастного случая

«Спасибо, хозяин, за этот великолепный домик!»

«Мой кот делает вид, будто не имеет ни малейшего представления, кто это сделал»