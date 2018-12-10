24 фото, которыми можно лечить затяжные депрессии

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Уж не знаем, чем мы заслужили присутствие животных в нашей жизни — наверное, в свое время человечество сделало что-то определенно хорошее. Пушистики с легкостью могут заменить гештальт-терапевта и помочь избавиться от стресса и хандры, расслабиться и насладиться моментом здесь и сейчас.

Мы в AdMe.ru искренне верим в магию животных, благодаря которой они способны заряжать нас хорошим настроением даже с фотографий. Предлагаем вам проверить это на себе, просмотрев снимки разношерстной милоты из нашей подборки.

«Муся, а скажи „мяу“». Муся:

Так выглядят счастье и немного безумия

Этот малыш хочет вырасти большим и сильным, поэтому четко контролирует график своего питания

Если смотреть на это фото больше минуты, начинаешь слышать громкий храп

Австралийская овчарка: Ожидание vs. Реальность

Ребята, улыбочку... Стоп! Снято

Кошка, отмечающая День благодарения в кругу семьи

Малышка недоумевает, почему эта барышня в очках портит ей селфи

Великий и могущественный повелитель Вселенной

Очаровательный мальчик к зиме готов

Лучший косплей Пикачу

А это, похоже, оригинал

У пса случился шок, когда он понял, что эта тарелка вкусностей действительно предназначена ему

Раскрыт секрет, почему на всех брюках имеются одинаковые полосы кошачьей шерсти

С легким паром! Листайте дальше

Так вот ты какой, человеческий детеныш

Это самая симпатичная пародия на Элвиса из всех, что мы видели

При открывании рта уши опускаются автоматически

Это Мисия, она обожает кататься на авто со своими лучшими друзьями

Эпизод из фильма «101 далматинец». Хотя погодите...

Крошечный гремлин весом чуть больше 450 г

Примечание: вес отображен в фунтах.

Елка? Настоящая? Мне?

О, хозяин, ты уже дома, так рано?

Так мама решила отпраздновать Хануку, пока ее дети на учебе в колледже