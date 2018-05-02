24 фото, которые попытаются обмануть ваше зрение, но вы не поддавайтесь
Говорят, для того чтобы поверить, надо увидеть. А что, если увиденному верить нельзя? Подборка следующих фото покажет, насколько хорошо наш мозг умеет обманывать нас.
AdMe.ru собрал 25 фотографий, на которые вам захочется посмотреть дважды.
Зак Брафф и Дэкс Шепард поменялись лицами, а разве что-то изменилось?
Это окно больше похоже на картину, висящую на стене
А этот рисунок, наоборот, чертовски похож на настоящий бокал
Пожалуй, ехать за этой машиной — жутко нервное занятие
Этот футбольный стадион больше похож на взлетающее НЛО
Сперва показалось, что это не пес, а большущий ежик
Дерево выглядит так, будто волшебник застыл в процессе произнесения заклинания
Кузнечик приземлился на лобовое стекло, а похоже на то, что гигантские насекомые решили захватить нашу планету
Такое ощущение, что эта женщина встала на плечо одного из парней
Вжух — и кажется, что гравитация изменилась
Очень недоброжелательные кактусы
Просто маленький робот пытается подключиться к городской электросети
«Нас обгоняет фургон или спортивная машина?»
Уличный художник делает вид, что кирпичи в кладке домов раскрошились в форме деревьев
Этот танкер будто завис в воздухе
Тень сделала этого парня фигуристым
Так сразу и не скажешь, что эти кружева из дерева
Это не цветочная клумба, а кладбище велосипедов
Закат после грозы больше похож на фотографию Галактики
Стекла, обточенные морем, напоминают горсть конфет
Когда в кои-то веки выбрался на пляж, а вода еще холодная
Склад батарей больше похож на квартал старых многоэтажек
Это дерево выглядит как балерина, застывшая в танце
Шикарный вид за окном — лишь картинка, наклеенная на полосы жалюзи
Наш мир больше не будет прежним. А ваш мозг когда-нибудь расходился во мнении с вашими глазами?
Фото на превью Strike_Gently / reddit