24 фото, которые попытаются обмануть ваше зрение, но вы не поддавайтесь

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Говорят, для того чтобы поверить, надо увидеть. А что, если увиденному верить нельзя? Подборка следующих фото покажет, насколько хорошо наш мозг умеет обманывать нас.

AdMe.ru собрал 25 фотографий, на которые вам захочется посмотреть дважды.

Зак Брафф и Дэкс Шепард поменялись лицами, а разве что-то изменилось?

Это окно больше похоже на картину, висящую на стене

А этот рисунок, наоборот, чертовски похож на настоящий бокал

Пожалуй, ехать за этой машиной — жутко нервное занятие

Этот футбольный стадион больше похож на взлетающее НЛО

Сперва показалось, что это не пес, а большущий ежик

Дерево выглядит так, будто волшебник застыл в процессе произнесения заклинания

Кузнечик приземлился на лобовое стекло, а похоже на то, что гигантские насекомые решили захватить нашу планету

Такое ощущение, что эта женщина встала на плечо одного из парней

Вжух — и кажется, что гравитация изменилась

Очень недоброжелательные кактусы

Просто маленький робот пытается подключиться к городской электросети

«Нас обгоняет фургон или спортивная машина?»

Уличный художник делает вид, что кирпичи в кладке домов раскрошились в форме деревьев

Этот танкер будто завис в воздухе

Тень сделала этого парня фигуристым

Так сразу и не скажешь, что эти кружева из дерева

Это не цветочная клумба, а кладбище велосипедов

Закат после грозы больше похож на фотографию Галактики

Стекла, обточенные морем, напоминают горсть конфет

Когда в кои-то веки выбрался на пляж, а вода еще холодная

Склад батарей больше похож на квартал старых многоэтажек

Это дерево выглядит как балерина, застывшая в танце

Шикарный вид за окном — лишь картинка, наклеенная на полосы жалюзи

Наш мир больше не будет прежним. А ваш мозг когда-нибудь расходился во мнении с вашими глазами?