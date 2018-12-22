24 фото, которые покажут закулисье жизни с мужчиной

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Многогранность мужчин не знает границ. Они во всем находят самые неожиданные решения: придумывают расческу-вантуз и обжаривают робота во фритюре. Но без их фантазии и смекалки прекрасной половине человечества было бы так скучно жить.

Мы в редакции AdMe.ru решили познакомить вас с 24 гениальными мужскими идеями.

«Расческа-вантуз. А что странного вы находили в ванной своего парня?»

Когда ты перешел на новый уровень: от варежек на резинках до курточки на лямках

Когда надоел снег, налипающий на ботинки, в ход идут папина смекалка и другие подручные средства

Если мужчина хочет получить от тренировки максимум результата, вот лучшее решение

«Парни реально живут в таких квартирах и не видят никаких проблем»

Когда у сына в комнате все на своих местах

Пакет может порваться, а вот корзинка — никогда

Когда ты молодой папа и профи в игре «Змейка»

«Полка в ванной моего парня»

Судя по всему, его любимыми мультяшными героями так и остаются черепашки-ниндзя

«Подстаканник с запахом Нового года от моего парня»

Мужчина — в любом возрасте мальчик

«У моей собаки невероятное терпение к выходкам отца»

Еще один претендент на самую безумную находку в мужской ванной

«Муж приготовил для меня имбирный пряничный домик»

Быть папой не так легко, как кажется

Когда в мужчине живет неугомонный изобретатель, а разбираться с этим приходится его девушке

«Я хотела сменить рулон бумаги, но... как?»

Робот в панировке и фритюре — почему бы и нет?

Доча выросла из сандаликов? Не беда

Праздничный обед холостого мужчины

«А здесь у меня спальня»

Друг не даст умереть от голода

«Кажется, я застала их во время серьезного разговора»

Суровое мужское новогоднее настроение

А какие загадочные поступки совершал ваш мужчина?