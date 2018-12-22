24 фото, которые покажут закулисье жизни с мужчиной
Многогранность мужчин не знает границ. Они во всем находят самые неожиданные решения: придумывают расческу-вантуз и обжаривают робота во фритюре. Но без их фантазии и смекалки прекрасной половине человечества было бы так скучно жить.
Мы в редакции AdMe.ru решили познакомить вас с 24 гениальными мужскими идеями.
«Расческа-вантуз. А что странного вы находили в ванной своего парня?»
Когда ты перешел на новый уровень: от варежек на резинках до курточки на лямках
Когда надоел снег, налипающий на ботинки, в ход идут папина смекалка и другие подручные средства
Если мужчина хочет получить от тренировки максимум результата, вот лучшее решение
«Парни реально живут в таких квартирах и не видят никаких проблем»
Когда у сына в комнате все на своих местах
Пакет может порваться, а вот корзинка — никогда
Когда ты молодой папа и профи в игре «Змейка»
«Полка в ванной моего парня»
Судя по всему, его любимыми мультяшными героями так и остаются черепашки-ниндзя
«Подстаканник с запахом Нового года от моего парня»
Мужчина — в любом возрасте мальчик
«У моей собаки невероятное терпение к выходкам отца»
Еще один претендент на самую безумную находку в мужской ванной
«Муж приготовил для меня имбирный пряничный домик»
Быть папой не так легко, как кажется
Когда в мужчине живет неугомонный изобретатель, а разбираться с этим приходится его девушке
«Я хотела сменить рулон бумаги, но... как?»
Робот в панировке и фритюре — почему бы и нет?
Доча выросла из сандаликов? Не беда
Праздничный обед холостого мужчины
«А здесь у меня спальня»
Друг не даст умереть от голода
«Кажется, я застала их во время серьезного разговора»
Суровое мужское новогоднее настроение
А какие загадочные поступки совершал ваш мужчина?
Фото на превью kathasty / Twitter