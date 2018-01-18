22 фото, доказывающих, что мы живем в мире, полном безумия и абсурда

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Этот мир и люди в нем не перестают нас удивлять: каждый день приносит новые, порой очень абсурдные сюрпризы. Кто-то, увидев их, смеется, кто-то, наоборот, возмущается. Мы предпочитаем первое — ведь смех продлевает жизнь. AdMe.ru предлагает вам очередную подборку безумных фотографий, взглянув на которые вы наверняка спросите, как такое вообще возможно?

Рожок с мороженым покупает рожок с мороженым в рожке с мороженым

Могилка телевизора? Нет, просто кто-то решил таким образом украсить информационное табло

«Вы припарковались в неположенном месте. Придется вас оштрафо... А нет, показалось»

1 января по-индийски

«У меня украли унитаз. Нет, я не выдумываю. Все еще жду ответа от полиции»

А тут все наоборот. Кажется, унитаз сам украл кого-то прямо из офиса, оставив лишь обувь и нижнее белье

А руки мыть, видимо, придется в писсуаре

Вы же хотели, чтобы реклама была честной?

В этом ресторане прифотошопили тосты к фотографии завтрака в меню. Не проще ли было их сразу сфотографировать?

— Закурить не найдется? — Вам с картошкой или с капустой?

Пазлы с изображением океанского дна. Но что там делает бабочка?

А так представляют себе дно океана производители этих пазлов

Дешевле, чем настоящие друзья

Первый в мире робот-бабушка

Снеговик в Шотландии

Студентов обязали купить учебник испанского языка за $ 275, который представляет собой отдельные листы бумаги в целлофане

Так любитель кроссвордов заполнил анкету

Когда устал ждать Лену

«Они погнули мой диплом. У меня нет слов»

Боюсь спросить цену

Супервыгодное предложение от банка

Какая краска была, такой «заплатку» и нарисовали

Полиция знает, как убить двух зайцев одним выстрелом