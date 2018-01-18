22 фото, доказывающих, что мы живем в мире, полном безумия и абсурда
Этот мир и люди в нем не перестают нас удивлять: каждый день приносит новые, порой очень абсурдные сюрпризы. Кто-то, увидев их, смеется, кто-то, наоборот, возмущается. Мы предпочитаем первое — ведь смех продлевает жизнь.
AdMe.ru предлагает вам очередную подборку безумных фотографий, взглянув на которые вы наверняка спросите, как такое вообще возможно?
Рожок с мороженым покупает рожок с мороженым в рожке с мороженым
Могилка телевизора? Нет, просто кто-то решил таким образом украсить информационное табло
«Вы припарковались в неположенном месте. Придется вас оштрафо... А нет, показалось»
1 января по-индийски
«У меня украли унитаз. Нет, я не выдумываю. Все еще жду ответа от полиции»
А тут все наоборот. Кажется, унитаз сам украл кого-то прямо из офиса, оставив лишь обувь и нижнее белье
А руки мыть, видимо, придется в писсуаре
Вы же хотели, чтобы реклама была честной?
В этом ресторане прифотошопили тосты к фотографии завтрака в меню. Не проще ли было их сразу сфотографировать?
— Закурить не найдется?
— Вам с картошкой или с капустой?
Пазлы с изображением океанского дна. Но что там делает бабочка?
А так представляют себе дно океана производители этих пазлов
Дешевле, чем настоящие друзья
Первый в мире робот-бабушка
Снеговик в Шотландии
Студентов обязали купить учебник испанского языка за $ 275, который представляет собой отдельные листы бумаги в целлофане
Так любитель кроссвордов заполнил анкету
Когда устал ждать Лену
«Они погнули мой диплом. У меня нет слов»
Боюсь спросить цену
Супервыгодное предложение от банка
Какая краска была, такой «заплатку» и нарисовали
Полиция знает, как убить двух зайцев одним выстрелом
Фото на превью CVBelieve/twitter.com