24 кадра с таким накалом страстей, что вы можете поджарить на мониторе кусочек бекона

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Усаживайтесь поудобнее, возьмите что-нибудь перекусить вроде чипсов или попкорна, потому что мы собрали для вас интригующие сюжеты со всего интернета. Здесь есть все: предательство, обманутые ожидания, личные драмы и прочие страсти. Эмоций будет как от тонны голливудских триллеров.

AdMe.ru нашел 24 кадра, о которых не слышали даже сценаристы индийских фильмов.

«Не совсем то, что ожидала»

«Любовь всей твоей жизни неожиданно появится перед тобой».

Обычный вечер вторника для этого мужчины

А что, если бы в фильме «Сайлент Хилл» были ламы?

Сюжет с неожиданной развязкой

Эти глаза напротив

«Я все знаю, хозяин»

«На фото тот самый момент, когда я понял, что должен был остаться дома»

Пощечина

Что-то пошло не так

Кажется, здесь намечается эпичная битва

«Что делать? Притворюсь мертвым»

Не все японцы любят аниме

«Когда мы с братом решили убраться на чердаке, то не ожидали такого поворота событий»

Черт, жидкая дорога

Все-таки уронил

Когда ты фея, но тебя лучше не злить

Плохой мальчик

Дайте «Оскар» этому парню

Вызывайте неотложку, тут человеку плохо! Будет скоро

Президент Финляндии предлагает огурец первой леди

Поделилась семейной драмой

Нападение мусорного бака на ребенка

Замышляя атаку

Что у них там за вечеринка?

А вам показалась знакомой какая-нибудь ситуация из нашей подборки?