24 доказательства того, что в этом мире никому нельзя доверять, даже своей второй половинке

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Может, мужчины и женщины и говорят на разных языках, но шутят точно на одном. А как иначе объяснить, что ни одни отношения не обходятся без юмора и подколов? Например, что может сравниться со способностью девушки заставить своего парня проколоть пупок на спор?

AdMe.ru заботливо подобрал самые горячие шутки от влюбленных, которые только помогают поддерживать отношения и взаимопонимание. Ведь вторые половинки, несмотря ни на что, наши самые близкие люди.

«Я только что услышал крик „Я тебя ненавижу!“ из ванной комнаты»

«Жена просто решила напомнить мне, что иногда она похожа на дядюшку Оно»

«Муж утверждал, что Николас Кейдж красивый. Теперь пусть наслаждается своей новой подушкой»

«Попросил жену купить пончики, и вот что она с ними сделала»

«Мы с женой ходили на фильм „Оно“, и теперь она шарахается от каждой тени. Я 6 часов прятал этот шарик в шкафу. Теперь, с наступлением темноты, я оставил его в холле»

«Я подложила этих солдатиков на сторону своего мужа. Он ничего не узнает, пока не ляжет спать»

«Моя жена хотела, чтобы все соседи были в курсе, что я состарился»

«С 40-летием, Мэтт!»

«Муж попросил небольшой завтрак, и я выполнила его просьбу на все 100»

«Мой парень решил сделать мне романтический сюрприз»

«Родители в отпуске во Флориде. Отец согласился сделать фото мамы, плавающей в океане. И вот что у него вышло»

О эти коварные женские сумочки

«Моя девушка уснула, а я снял ее накладные ресницы и сделал из них усы»

«Сделала мужу торт на День всех влюбленных»

«Я принимаю тебя».

«Вот как моя девушка повесила зеркало в ванной»

«$ 2 400 за сборку компьютера — и ради чего? Чтобы моя девушка играла на нем в Sims 4»

«Я удивил свою девушку романтическим ужином»

«Я проиграл спор своей девушке. Теперь приходится ходить с этим розовым пирсингом»

«Мой парень сказал, что я не смогу сделать самый большой и самый отвратительный буррито. Вызов принят»

«Девушка постоянно фотографирует меня, когда мы путешествуем. Сегодня она показала мне эти снимки»

«Любимая оставляет мне записочки на закусках, которые дает на работу»

«Я отравила твою еду».

«Видимо, я буду спать на коврике у кровати»

«Моя подруга отвела меня в магазин „Все для дома“. Мне было скучно, и я сделал чизбургеры из подставок под напитки»

«Девушка попросила откусить кусочек»

Тот самый момент, когда парень в синей майке пожалел, что оказался в этом месте

А вы попадали в подобные ситуации с вашей второй половинкой?