23 доказательства того, что свидания — это спорт для настоящих экстремалов

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Порой свидания в реальности совершенно не совпадают с ожиданиями. И только чувство юмора и понимание того, что все мы разные, могут спасти ситуацию. Герои нашей подборки ломали ключи за 15 минут до того, как пойти на романтический ужин, уплывали со свидания и даже засыпали в процессе знакомства. Но это лишь малая часть того, что с ними происходило.

AdMe.ru нашел людей, у которых свидания прошли совсем не так, как им этого хотелось, но они все равно не унывают.

Суровая дождливая романтика

Ох уж эта подростковая любовь

«В тот день он защитил диплом и очень мало спал, но, похоже, моя компания его не вдохновила! И примерно через час он просто уснул. В общем, вряд ли он еще позвонит»

Когда парень пользуется старыми методами пикапа, но они уже не работают

«Парень пытался впечатлить меня, приехав на этом»

Как избавиться от девушки за пару минут

«Я не думаю, что наше свидание прошло хорошо»

Когда пикап-мастер — это не про тебя

«Девушка сказала, что ей все равно, в чем я буду сегодня вечером»

То самое чувство, когда лучше бы замерз

У каждого свое понимание слова «свидание»

Странное итальянское рандеву

Когда вся ее сущность раскрывается позже

«Мой сын весьма неплохо держится на своем первом свидании»

Когда забота показала ситуацию с неожиданной стороны

Когда ты на свидании, но футбол важнее

А он был так близок к успеху...

На листе: «Ты одна из самых красивых девушек, что я когда-либо видел, напиши мне (если, конечно, у тебя нет парня). Хорошего дня! Дэниел. P. S. Не знаю, любишь ли ты этот напиток, но я не смог просто прийти в твой класс, чтобы оставить одну лишь записку :)» Сообщение: «Привет, Дэниел. Это парень той девушки, которой ты оставил напиток из „Старбакса“. Пишу тебе, чтобы поблагодарить за то, что ты заставил ее улыбнуться и сделал это очень круто. И хоть ты просил не писать тебе, если у нее есть парень, но мы решили все равно написать, просто чтобы ты знал».

«За 15 минут до свидания это могло произойти только со мной»

«В кино мы так и не дошли»

Первое свидание у каждого свое

«Обожаю встречаться с высокими парнями, потому что после расставания с ними я всегда могу сохранить свои фото»

Когда в 8 часов тебе нужно арестовать преступников, но к 9 уже нужно быть на свидании

Уйти по-английски — это вот так

А случались ли у вас какие-то забавные ситуации на свиданиях?