24 доказательства того, что порой все мы ведем себя одинаково

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Думаете, что только вы прыгаете на одной ноге в ботинке, когда забыли взять что-то, но уже обулись перед выходом? Или, быть может, услышав чей-то смех, вы всегда считаете, что смеются над вами? У всех людей на планете есть немало общего, и иногда даже удивительно, как мы похожи.

AdMe.ru согласился с каждым из 24 пунктов ниже, которые описывают до боли знакомые случаи в нашей жизни.

Мозг: «Сломай ее». Я: «Зачем?» Мозг: «Надо».

Кажется, в интернете все про нас знают

Почистить зубы — это целый ритуал

Когда кто-то спрашивает про любимое время года

«Как я готовлю после просмотра кулинарного шоу»

Как стать мастером флирта без СМС и регистрации

Четкий контроль помогает нам экономить. Но не всегда

Когда ты сова, а большинство людей вокруг — жаворонки

Слова-паразиты занимают слишком много места в нашей жизни

«Как моя девушка справляется с неудачными днями»

Когда возлагал надежды на лето, а не на себя

«Когда слышишь, что кто-то смеется в бассейне, и сразу же убеждаешь себя, что смеются над тобой»

Вот почему домашние киносеансы самые комфортные

«Смеешься над мемом, и девушка, которая редко сидит в сети, спрашивает, что там смешного. А ты смотришь на компиляцию из 3 мемов, и приходится описывать 7 лет из истории интернета, чтобы объяснить все нюансы»

Одна из главных причин, почему она все время обижается

Вот почему не все любят лето

Я: «Мне срочно нужно сесть на диету!» Тоже я через 5 минут:

Для чего большинству из нас Facebook

Когда не хватает экстрима в жизни

Самый удобный обеденный стол в мире

Когда сила привычки сильнее тебя

«Когда переводишь часы на 5 минут вперед, чтобы обмануть себя и встать вовремя, но знаешь, что часы спешат, и все равно встаешь на 5 минут позже»

Когда твой мозг — тот еще шопоголик

«Зная себя, я уверена, что в итоге я уроню ноутбук, а свечи подожгут занавески»

Когда с самооценкой пора что-то делать

«Когда я предлагаю людям свою еду и они действительно говорят „да“»

Как «Найди Уолли», только с датами изготовления

Вам тоже знакомо это чувство?