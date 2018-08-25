24 доказательства того, что порой все мы ведем себя одинаково
Думаете, что только вы прыгаете на одной ноге в ботинке, когда забыли взять что-то, но уже обулись перед выходом? Или, быть может, услышав чей-то смех, вы всегда считаете, что смеются над вами? У всех людей на планете есть немало общего, и иногда даже удивительно, как мы похожи.
AdMe.ru согласился с каждым из 24 пунктов ниже, которые описывают до боли знакомые случаи в нашей жизни.
Мозг: «Сломай ее».
Я: «Зачем?»
Мозг: «Надо».
Кажется, в интернете все про нас знают
Почистить зубы — это целый ритуал
Когда кто-то спрашивает про любимое время года
«Как я готовлю после просмотра кулинарного шоу»
Как стать мастером флирта без СМС и регистрации
Четкий контроль помогает нам экономить. Но не всегда
Когда ты сова, а большинство людей вокруг — жаворонки
Слова-паразиты занимают слишком много места в нашей жизни
«Как моя девушка справляется с неудачными днями»
Когда возлагал надежды на лето, а не на себя
«Когда слышишь, что кто-то смеется в бассейне, и сразу же убеждаешь себя, что смеются над тобой»
Вот почему домашние киносеансы самые комфортные
«Смеешься над мемом, и девушка, которая редко сидит в сети, спрашивает, что там смешного. А ты смотришь на компиляцию из 3 мемов, и приходится описывать 7 лет из истории интернета, чтобы объяснить все нюансы»
Одна из главных причин, почему она все время обижается
Вот почему не все любят лето
Я: «Мне срочно нужно сесть на диету!»
Тоже я через 5 минут:
Для чего большинству из нас Facebook
Когда не хватает экстрима в жизни
Самый удобный обеденный стол в мире
Когда сила привычки сильнее тебя
«Когда переводишь часы на 5 минут вперед, чтобы обмануть себя и встать вовремя, но знаешь, что часы спешат, и все равно встаешь на 5 минут позже»
Когда твой мозг — тот еще шопоголик
«Зная себя, я уверена, что в итоге я уроню ноутбук, а свечи подожгут занавески»
Когда с самооценкой пора что-то делать
«Когда я предлагаю людям свою еду и они действительно говорят „да“»
Как «Найди Уолли», только с датами изготовления
Вам тоже знакомо это чувство?
Расскажите, сколько из пунктов статьи совпало с вашим типичным поведением?