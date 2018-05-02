24 человека, в чьих отношениях юмору отведена главная роль

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Смех — лекарство для души, не только отвлекающее от плохих мыслей, но и помогающее преодолевать трудности. И следующие 24 пары эту народную мудрость, вероятно, решили сделать своим семейным девизом.

AdMe.ru собрал фотографии, герои которых привносят в свои отношения весомую долю юмора.

Ронни из Джерси решил сделать «беременную» фотосессию со своей девушкой, и вот что из этого вышло

Когда используешь любой повод, чтобы отдохнуть

«- Детка, где ты?

— Детка

— Тихо, она только что уснула».

Главное в семейной жизни — это честность

«На днях познакомил девушку с Reddit, мне кажется, я ее потерял»

«Когда жена предложила сделать семейное фото, а за камерой пришлось идти тебе»

«Однажды моя жена попросила сделать фото, будто она любит нарушать правила, теперь мы фотографируемся так везде»

Когда жена проснулась раньше, но не хочет оставлять тебя в постели одного / Когда проснулся с утра и не сразу обнаружил подмену

«Попросил жену подровнять мне волосы на затылке, она решила подойти к процессу творчески»

Когда поссорился с женой и еще дуешься, но утешить ее все же хочешь

Докажи свое превосходство, доминируй, притесняй

Когда подруга не пришла на романтический ужин, а ты уже настроился на свидание

«С двумя детьми в детском саду и всеми нашими счетами, я думал, что останусь в одном нижнем белье и носках на свой день рождения. Но моя подруга сумела купить все это для меня по частям, начиная с Рождества! Я был в шоке»

Когда нашел идеальную открытку для любимой

«Моя девушка сделала мне на праздник милые печеньки»

«Жена хотела кошку, я нет, угадайте, на ком теперь постоянно спят эти пушистики»

«Отправил подругу забрать пса от груммера, нашел его таким»

«Моя девушка напечатала для меня на 3D-принтере крепление для моего светильника — светового меча, использовав эмблему из моей любимой компьютерной игры про джедаев»

«Недавно сказал своей девушке, что не сделаю ей предложение, пока она не посмотрит все части „Звездных войн“, сегодня она запостила это фото»

«Смотрю „Звездные войны“, а значит, теперь могу выйти замуж».

«Жена подарила мне носки Супермена с небольшими плащиками, которые я теперь тайно ношу на работе»

«Моя жена научила спать нашу собаку так же, как она»

«Моя девушка подарила мне коллекционную фигурку доктора Стрэнджа на Рождество — прекрасный способ намекнуть, что я большой ребенок»

«Подруга сделала для меня этот сэндвич. Я думаю, что она меня ненавидит»

«Девушка моего друга решила устроить ему в буквальном смысле сказочный день рождения»

«Мы с моей девочкой любим заставлять мою подругу ревновать»

«Мне уже надоела эта фигня».

А что помогает вам сохранять мир в отношениях? Делитесь своими секретами семейного счастья.