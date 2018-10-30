24 доказательства того, что девушки и сложности созданы друг для друга

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Если мужчины с Марса, а женщины с Венеры, то, пожалуй, стоит признать, что Венере достается большая часть магнитных бурь, метеоритных дождей и прочих космических потрясений. Иначе как еще можно объяснить этот бесконечный поток курьезов и неловких ситуаций, которые постоянно выпадают на долю прекрасной половины человечества?

AdMe.ru не понаслышке знает, как непросто порой приходится девушкам в современном мире, и предлагает подарить немного женской солидарности героиням новой подборки.

«У меня была операция у дантиста под наркозом, и я совершенно ничего не помню. Но, судя по этим фотографиям в моем телефоне, наркоз на меня не подействовал»

Идеальный принц XXI века

«В течение следующей недели вы сможете наблюдать меня с этим очаровательным ожогом от щипцов для завивки волос»

Момент, когда судьба шлет явные знаки, что от кухни лучше держаться подальше

Это выражение лица узнает каждая девушка, которая когда-либо сидела на диете

«Я с макияжем и без него. Но все равно выгляжу очаровательно»

Мужчины вообще не понимают очевидных правил

«Хотела расслабиться с маской для лица. Но это совсем не расслабляет! Тут нет разреза для рта! Я не могу говорить, не могу дышать и вообще похожа на злодея из комиксов!»

«5 лет я успешно делала себе коррекцию бровей, чтобы сегодня удалить воском половину. Пришлите помощь!»

Как хорошо, что в любой ситуации всегда можно опереться на друзей

«И этот крем стоил мне $ 40!»

Модное правило, которое работает без исключений

«Вот как я хочу проводить вечер после тяжелого рабочего дня»

Карл Маркс. Издание гламурное, перевыпущенное

«Рожденная для шопинга. Приговоренная к работе».

Те, кто выбирает первый пункт, — королевы самоконтроля

Ах, если бы только вся одежда могла так стройнить!

На какие только жертвы не приходится идти женщинам ради красоты и стройности

«Спасибо тебе, маска для лица, я рассчитывала немного на другой эффект»

«Прощай, любимая куртка! Я положила ее в сушилку, забыв, что в кармане осталась помада»

Неразгаданная тайна женской физиологии

Ношение шпилек — спорт для сильных духом

Правило успешного селфи № 1: никогда не забывай про зеркала!

«Принимала ванну и уронила свой телефон в воду. Напоследок он успел сделать это фото»

Жестокое коварство модной и доступной одежды