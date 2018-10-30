24 доказательства того, что девушки и сложности созданы друг для друга
Если мужчины с Марса, а женщины с Венеры, то, пожалуй, стоит признать, что Венере достается большая часть магнитных бурь, метеоритных дождей и прочих космических потрясений. Иначе как еще можно объяснить этот бесконечный поток курьезов и неловких ситуаций, которые постоянно выпадают на долю прекрасной половины человечества?
AdMe.ru не понаслышке знает, как непросто порой приходится девушкам в современном мире, и предлагает подарить немного женской солидарности героиням новой подборки.
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«5 лет я успешно делала себе коррекцию бровей, чтобы сегодня удалить воском половину. Пришлите помощь!»
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А вам в последнее время не приходилось попадать в подобные неловкие ситуации?