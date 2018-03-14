20 доказательств того, что на работе не всегда скука смертная

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Работа есть работа, и приколы на рабочем месте иногда не кажутся такой уж хорошей идеей. Но не тут-то было. Посмотрите нашу статью, чтобы убедиться: место смеху есть везде. Главное, не переборщить, конечно.

AdMe.ru предлагает посмотреть на самые удачные шутки вместе с нами. Разумеется, не в рабочее время.

«Коллега перепрофилировал свой пустой контейнер из-под сырных палочек»

Когда кофеварка вызывает восхищение

«Кофеварка не горячая». «Зато очень хороша как личность».

Я айтишник, я так вижу

Надеемся, шарики без сюрприза в стиле «крестного отца»

Когда и уволился, и коллег повеселил

«До скорого, стерва».

Это идеальный баланс или идеально скучный рабочий день?

Когда ты аниматор в ростовой кукле, но тебе очень хочется играть на гитаре

На что только не пойдешь, чтобы успеть доставить пиццу в течение 30 минут

Когда знаешь толк в развлечениях

Не каждый день на своем рабочем месте увидишь затаривающихся бананами миньонов

Вот это мы понимаем — психануть на работе, а не ваши истерики в туалете

Захватывающая история офисной герани

Когда вы не появляетесь в классе по изучению испанского, а ваш учитель — адский шутник

«Разыскивается».

«Я уволился с работы наилучшим способом, который знал»

«Хотя вы и знали, что это время придет, невозможно подготовить ваше сердце к такой потере. Мне очень жаль».

Даже когда терпишь фиаско, все равно продолжаешь делать свое дело (да-да, это ее машина слетела с дороги)

Когда парковщики тоже имеют чувство юмора

«Глупость — это не инвалидность».

«В первый рабочий день на новой работе увидел у босса на двери»

«Всякий раз, когда тебе захочется погрустить, просто перестань быть маленькой стервой, потому что всем наплевать».

Строители тоже могут быть скульпторами... Или не могут

«Недавно мой друг устроился на работу в Google. Вот где он работал сегодня»

Бармены тоже могут пошутить

Всем нам бы такую работу, как у канадских полицейских

А как проходят ваши рабочие будни?