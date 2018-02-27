24 девушки, которые расскажут вам, что такое кошмар наяву

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Тяжелые и неудачные дни бывают у всех. Особенно у женщин, ведь у нас гораздо больше поводов для беспокойства — например, сломанный ноготь или стрелка на любимых чулках. Но это мелочи, а иногда случаются феерические провалы, которые просто обязаны быть сохранены в истории. В конце статьи самых терпеливых ждет бонус: победитель лотереи «Худший день в году».

AdMe.ru собрал самые эффектные фото, на которых у девушек явно что-то пошло не так.

«Моя девушка давно просила купить весы... Купил, подарил — сидит ревет...»

«Ну почему я?!»

«Они сказали, что я не смогу это сделать»

«Сфотографируйся с киской», — говорили они... «Она такая милая», — говорили они

Нужно было очень постараться

«Вот что происходит, когда ты хрупкая девушка и выгуливаешь собаку, которая тяжелее тебя»

«Мою девушку попросили посидеть с ребенком. Вот результат»

Что ж, это отстой

«К моей сестре пришли гости»

«Моей сестре ее парень подарил перчатки вратаря на Рождество»

«Моя 32-летняя сестра узнала, что наши родители называли ее неправильным именем всю жизнь. Вот что значит быть средним ребенком!»

«Мой котенок использовал мое плечо как стартовую площадку»

Кажется, эта штука не работает

Никогда не засыпайте на солнце, если едите мороженое

«Свадебное фото моей невестки выглядит так, будто у нее ма-а-аленькие ножки, которые она закинула на плечи мужа. Она сама этого не видит»

«Сестра пыталась нарисовать Стиви Уандера для отца в день его рождения»

«Попросила у парня с воздушными шариками пиво»

«Футболка, которую моя сестра купила в азиатском магазине... С каждой строчкой все хуже и хуже»

Игра в дженгу не удалась

«Короче, меня задержали по пути домой с занятий по макияжу»

Вот что сделало приложение «Мгновенный макияж»

«Я показала ЭТО вместо скриншота своего билета работнику аэропорта. Она очень странно на меня смотрела...»

Когда надежды не оправдываются

Неловко получилось

Бонус: вот что значит очень, очень плохой день