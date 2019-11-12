24 человека рассказали, кем стали их одноклассники, и это готовые сюжеты для кино

У моего школьного друга был кистозный фиброз. В течение всего обучения ему говорили, что, скорее всего, он не доживет и до 20 лет. Это очень сплотило нашу группу, так как мы хотели, чтобы он был как можно более счастлив все это время, и развлекали его как могли. Ну а сейчас ему 50 лет и он инженер в NASA. Он был невероятно умным, так что карьера в NASA не так удивляет, как тот факт, что он в отличной физической форме, вопреки всем мрачным прогнозам взрослых. © Beth Kuebler-Wolf / Quora

Мой одноклассник был двоечником и хулиганом. Он крал у своей бабушки деньги, чтобы играть в азартные игры, и все мы были уверены, что он рано или поздно попадет в тюрьму. Но после окончания школы я нашел его в социальных сетях и был удивлен тем, насколько изменилась его жизнь. Когда мы созвонились, он рассказал, что благодаря своим знакомствам начал активно и успешно заниматься политикой. Он даже предложил мне работу — вести его аккаунты в соцсетях. Не стоит недооценивать плохих учеников: возможно, в чем-то они окажутся мудрее отличников. © Calvins Mwanyumba / Quora