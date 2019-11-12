24 человека рассказали, кем стали их одноклассники, и это готовые сюжеты для кино
Считается, что фундамент человеческой жизни закладывается еще в школьные годы. Тех, кто хорошо учится, ждет большое будущее, двоечников и хулиганов — тюрьма, а троечники будут точить детали на заводе. На самом же деле жизнь непредсказуема и может оказаться так, что вчерашний троечник станет министром или кинозвездой, а отличница и тихоня будет отбывать тюремное заключение в другой стране.
Мы в AdMe.ru перечитали воспоминания пользователей сети об их одноклассниках и неожиданных поворотах их судеб и теперь сомневаемся в своей способности предсказывать будущее человека по школьным оценкам.
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У моего школьного друга был кистозный фиброз. В течение всего обучения ему говорили, что, скорее всего, он не доживет и до 20 лет. Это очень сплотило нашу группу, так как мы хотели, чтобы он был как можно более счастлив все это время, и развлекали его как могли. Ну а сейчас ему 50 лет и он инженер в NASA. Он был невероятно умным, так что карьера в NASA не так удивляет, как тот факт, что он в отличной физической форме, вопреки всем мрачным прогнозам взрослых. © Beth Kuebler-Wolf / Quora
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Мой одноклассник был двоечником и хулиганом. Он крал у своей бабушки деньги, чтобы играть в азартные игры, и все мы были уверены, что он рано или поздно попадет в тюрьму. Но после окончания школы я нашел его в социальных сетях и был удивлен тем, насколько изменилась его жизнь. Когда мы созвонились, он рассказал, что благодаря своим знакомствам начал активно и успешно заниматься политикой. Он даже предложил мне работу — вести его аккаунты в соцсетях. Не стоит недооценивать плохих учеников: возможно, в чем-то они окажутся мудрее отличников. © Calvins Mwanyumba / Quora
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История про товарища по университету: окончил медунивер с красным диплом, стал психиатром, ездил по конференциям, через 5 лет бросил медицину (как он сказал: «Перестал понимать, где врач, а где пациент»). Уехал в глушь Полесья (дикие кабаны приходят посмотреть, что за чудик тут обосновался), там занимается медом, свинками и рыбалкой. Иногда ездим к нему отдыхать от городской жизни. И он счастлив. © maffinir / Reddit
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Знакомый парень бросил учебу, карьеру не построил, работал на стройке — казалось, сопьется и сгинет. У него яркая, необычная внешность: он не красивый в классическом понимании, но очень нестандартный и обаятельный. Одно время он жил на улице, так как родители были из деревни, родственников не было. Помню, я его кормила и искала ему подработки. А потом в него влюбилась одна небедная девочка. Они уехали в Москву, и там его заметили рекрутеры модельного агентства. Он переехал в Лондон и постоянно участвует в модных показах по всему миру. Девочку перетащил к себе со временем, у них родился сын. © iamalibertine / Pikabu
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Мой лучший школьный друг всегда получал отличные оценки и должен был стать ученым. Сейчас он играет во фрисби, увлекается велоспортом, живет с родителями. При этом у него два высших образования, а его жена — успешная бизнесвумен. © MuddyMiercoles / Reddit
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Одноклассник был отличным учеником, одним из лучших кадетов на курсах подготовки офицеров запаса, получал стипендию как талантливый химик, собирался пойти в армию, чтобы получить гражданство США. В результате он все бросил, чтобы работать в сетевом маркетинге, посчитав, что станет миллионером за несколько лет. © SgtBigPigeon / Reddit
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Я учился в 90-х, когда походить на бандита было очень круто. Лучше всего это получалось у одного парня из нашего класса — Ильи. Его побаивались учителя, парни ему завидовали, а девочки были от него без ума. В свои 14 лет он казался намного взрослее сверстников.
Я не видел его больше 20 лет. Говорят, он сильно пил. Наконец мы встретились с одноклассниками, и история Ильи нас поразила. Он стал глубоко верующим человеком. Оказалось, что он живет в Сибири и помогает людям бороться с алкогольной зависимостью. «Я слишком хорошо знаю, что такое алкоголь. Мне удалось остановиться, и я могу помочь другим сделать то же самое», — сказал он тогда. © Alexey Tereshchenko / Quora
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Одноклассник был бесформенным нечто. Больше тусил с девчонками, чем с парнями. Учился на 3, спортом или еще чем не занимался. Звали исключительно ботаником. Он сходил в армию, окончил универ, сейчас он ботаник... Главный ботаник области, кандидат биологических наук, разведен, любим женщинами. © Prince_ipp / Twitter
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Сын моей учительницы играл в футбол, встречался с отличной девушкой и был лентяем. После школы он год проработал в ресторане, и я понятия не имел, куда он собирается пойти учиться дальше. Недавно я с удивлением узнал, что он оканчивает местную семинарию и скоро станет священником! © D_Shwimm / Reddit
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Отличница из нашего класса бросила инженерную карьеру и стала музыкантом и нудисткой. Сейчас она путешествует с одного фестиваля на другой, одетая как босоногая фея радуги. Зарабатывает на жизнь хиромантией, картами Таро, магией. Еще у нее есть шпиц. © manlikerealities / Reddit
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Один товарищ каждую пьянку вытворял абсолютно трешовые вещи типа «подраться с ларьком» или «побегать голышом по центральной улице». Теперь регулярно для Deutsche Welle комментирует экономическую ситуацию. © Araphath / Pikabu
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Мой лучший друг в старших классах жил в трейлере, а зарабатывал продажей запрещенных веществ. Его отец был окружным прокурором, но они совсем не ладили. Мои родители ненавидели этого парня. Однако после двух курсов колледжа он стал стипендиатом университетской медицинской программы, а сейчас работает фармацевтом в Швейцарии. Мои мама и папа очень удивились, когда узнали это. © Pm_me_instructions / Reddit
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Я учился с одной из «ангелов» Victoria’s Secret. Еще она какое-то время встречалась с Леонардо Ди Каприо. В школе она выглядела совсем не так, как сейчас: играла в баскетбол, постоянно носила спортивные штаны и толстовки. Мало кто мог предположить, что под этой оболочкой скрываются «крылья». © Paul McLaughlin / Quora
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В радиотехникуме у меня был друг, с которым мы после окончания поступили в один вуз, но на разные факультеты. Я окончил «Защиту информации» и работаю в IT, он получил диплом «Информационный менеджмент», добровольно пошел в армию и теперь работает участковым за 30 тыс. рублей на Урале. © Crow_74 / Twitter
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Случайно узнал номер телефона своего одноклассника, которого лет 7 не видел. Набираю и, как в старые добрые времена, решил поржать. Серьезным голосом:
— Анатолий?
— Я.
— Вас беспокоит старший уполномоченный Центрального РОВД майор Колупайло. Вам необходимо явиться для...
Тут он меня обрывает фразами о том, что все в порядке, он отмечался на прошлой неделе, и все такое. Короче, да, он трешку отсидел и недавно вышел по УДО. Шутка не зашла. © Sibiryak48 / Pikabu
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Пухлый парень в школе увлекался тектоником, учителя его не очень любили и ничего от него не ждали. Сейчас, 10 лет спустя, он танцор и преподаватель мирового уровня, ездит везде с мастер-классами, развивается в своем деле, умен и крут. Очень вдохновляющий пример, рада за него! © rosya_why / Twitter
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Я учился с девушкой, про которую все думали, что ее предел — удачно выйти замуж (она, очевидно, не годилась для чего-то еще). Наш куратор помог ей устроиться домработницей к одному очень влиятельному человеку, и, казалось бы, вот ее шанс на хороший брак. Но вместо этого она основала свою фирму, которая предоставляет услуги лучших домработниц, проходящих тщательную проверку. Она стала первым миллионером из нашего класса. © James Gilmore / Quora
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У меня одноклассница в школе была тихоня, ничем особо не примечательная (единственное, что к 9-му классу ее грудь выросла размера до 4-го). Сейчас замужем за сыном российского миллиардера из топ-100 Forbes, владельца металлургических заводов, живет в Лондоне. Причем рассказал мне об этом второй мой одноклассник и по совместительству друг детства, который также сейчас живет в Лондоне и серьезно занимается научными исследованиями в Оксфорде, хотя в школе ничем особо не выделялся. © Molecoola / Pikabu
А у вас были одноклассники, которые удивили вас во взрослой жизни? Или, может быть, это вы всех поразили?