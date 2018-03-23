24 человека, при одном взгляде на которых дух захватывает
Говорят, что в каждом человеке есть изюминка, однако, глядя на некоторых, невольно думаешь, что им досталась целая пачка. Пользователи интернета не стесняясь рассказали об особенностях своей внешности, и это действительно выглядит впечатляюще.
AdMe.ru собрал для вас 24 фото людей, которые хочется рассматривать бесконечно. А в конце вас ждет бонус о том, что и котики могут выглядеть весьма экстравагантно.
«Мой левый глаз примерно на треть серый»
«Спокойно, я просто подзаряжаюсь!»
У этого парня анизокория — симптом, при котором один зрачок функционирует нормально, а другой находится в зафиксированном положении
«Меланиновая богиня» Худия Диоп — модель с самой темной кожей в мире
«Это первое фото в полный рост, на которое я решился»
«У меня дерматографизм. Я могу буквально писать на коже»
Хамад Джаман, усыпанный веснушками
«При рождении я где-то „потерял“ мизинец»
Мальчик из Непала с синдромом кошачьего глаза
Кажется, будто половина лица мужчины освещена солнцем, но это пятна витилиго
«У моего отца по 6 пальцев на обеих руках, и он весьма оригинально их использует»
Эта девушка во время путешествия по Европе в каждом новом городе использовала свой протез для нанесения геометки
У бодибилдера Ии Остергрен непропорционально длинные ноги. Ее рост 178 см, а длина ног — 108 см
«Из-за генетической деградации пришлось удалить глаз. Протезист сделал мне новый в подарок»
«Безымянный палец на моей левой руке белеет, когда мне холодно»
Друзья с бионическими руками
У этой девушки нет суставов на больших пальцах обеих рук
«У меня от рождения такой „шрам“ в глазу»
«Мои руки грязные, а шрамы остались чистыми»
Более 96 % тела Джулии Гнусе было покрыто татуировками. Так женщина боролась с порфирией — болезнью, при которой солнечный свет вызывает на коже ожоги
«Если поднести ладонь к свету, я могу увидеть скрытый под кожей кровоподтек на пальце»
Ава Кларк — афроамериканская девочка с альбинизмом
«Мой друг потерял ногу, но не чувство юмора»
Элайн Дэвидсон — самая пирсингованная женщина в мире
Бонус: у этого кота необычайно длинные лапы
А что необычного есть в вашей внешности?
Фото на превью GiorgioMD / reddit