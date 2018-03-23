24 человека, при одном взгляде на которых дух захватывает

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Говорят, что в каждом человеке есть изюминка, однако, глядя на некоторых, невольно думаешь, что им досталась целая пачка. Пользователи интернета не стесняясь рассказали об особенностях своей внешности, и это действительно выглядит впечатляюще.

AdMe.ru собрал для вас 24 фото людей, которые хочется рассматривать бесконечно. А в конце вас ждет бонус о том, что и котики могут выглядеть весьма экстравагантно.

«Мой левый глаз примерно на треть серый»

«Спокойно, я просто подзаряжаюсь!»

У этого парня анизокория — симптом, при котором один зрачок функционирует нормально, а другой находится в зафиксированном положении

«Меланиновая богиня» Худия Диоп — модель с самой темной кожей в мире

«Это первое фото в полный рост, на которое я решился»

«У меня дерматографизм. Я могу буквально писать на коже»

Хамад Джаман, усыпанный веснушками

«При рождении я где-то „потерял“ мизинец»

Мальчик из Непала с синдромом кошачьего глаза

Кажется, будто половина лица мужчины освещена солнцем, но это пятна витилиго

«У моего отца по 6 пальцев на обеих руках, и он весьма оригинально их использует»

Эта девушка во время путешествия по Европе в каждом новом городе использовала свой протез для нанесения геометки

У бодибилдера Ии Остергрен непропорционально длинные ноги. Ее рост 178 см, а длина ног — 108 см

«Из-за генетической деградации пришлось удалить глаз. Протезист сделал мне новый в подарок»

«Безымянный палец на моей левой руке белеет, когда мне холодно»

Друзья с бионическими руками

У этой девушки нет суставов на больших пальцах обеих рук

«У меня от рождения такой „шрам“ в глазу»

«Мои руки грязные, а шрамы остались чистыми»

Более 96 % тела Джулии Гнусе было покрыто татуировками. Так женщина боролась с порфирией — болезнью, при которой солнечный свет вызывает на коже ожоги

«Если поднести ладонь к свету, я могу увидеть скрытый под кожей кровоподтек на пальце»

Ава Кларк — афроамериканская девочка с альбинизмом

«Мой друг потерял ногу, но не чувство юмора»

Элайн Дэвидсон — самая пирсингованная женщина в мире

Бонус: у этого кота необычайно длинные лапы

А что необычного есть в вашей внешности?