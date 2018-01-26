24 человека, которым нет равных в страдании полной фигней

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Умеете ли вы придумать себе увлекательное занятие настолько же грамотно, как это делают некоторые интернет-пользователи? Пожалуй, каждый созданный ими шедевр достоин победы в номинации «Лучшее дуракаваляние года».

Мы в AdMe.ru нашли таких умельцев: как хорошо, что остроумные и талантливые люди еще не перевелись на нашей планете!

1. «Сделал выпускной альбом для своих рыбок»

2. «Наконец-то нашел применение своему дрону»

3. Холст, акварель, птичьи лапки

4. «Когда кто-нибудь спрашивает, какое у меня хобби»

5. Трое поляков слепили 10-метрового снеговика. Просто так, от скуки

6. Экономить время и горячую воду просто: достаточно закинуть быстрорастворимую лапшу в воду, когда принимаете ванну

7. «Моя сестра связала свитерок для моей питомицы. По-моему, ей нравится»

8. Когда понимаешь, что не зря покупал GoPro

9. «Мое лучшее творение. Я, кстати, инженер»

10. «Мое новое хобби — добавлять улыбку Сэмюэлю Джексону»

11. Где-то Серсея Ланнистер кусает локти от зависти

12. Серфинг зимой — что может быть гениальнее?

13. «Племяннице купили новый скутер, но катался на нем все утро я»

14. «По-моему, получилось идеально»

15. А чего достигли вы?

16. «Моя девушка сделала себе арбалет на работе»

17. «А вы пробовали заклеить банан замазкой? То-то же»

18. «Нарисовал семейку Белчер из мультфильма „Закусочная Боба“ на ложках и вилках. Круто ведь?»

19. Когда заскучал механик

20. «Брат и его невеста оставили мне свой дом на выходные. Решил сделать им место, где они смогут поклоняться чуваку из рекламы Old Spice»

21. Просто у кого-то было слишком много свободного времени

22. «Да, я умею себя развлечь»

23. «Кажется, кто-то провел здесь много времени, работая над этим шедевром»

24. «Папа подстриг нашу собаку, а мама решила пошутить и выложила в туалете шерстью ее силуэт. А потом позвала меня. Разве можно так делать?!»