24 человека, которым нет равных в страдании полной фигней
Умеете ли вы придумать себе увлекательное занятие настолько же грамотно, как это делают некоторые интернет-пользователи? Пожалуй, каждый созданный ими шедевр достоин победы в номинации «Лучшее дуракаваляние года».
Мы в AdMe.ru нашли таких умельцев: как хорошо, что остроумные и талантливые люди еще не перевелись на нашей планете!
1. «Сделал выпускной альбом для своих рыбок»
2. «Наконец-то нашел применение своему дрону»
3. Холст, акварель, птичьи лапки
4. «Когда кто-нибудь спрашивает, какое у меня хобби»
5. Трое поляков слепили 10-метрового снеговика. Просто так, от скуки
6. Экономить время и горячую воду просто: достаточно закинуть быстрорастворимую лапшу в воду, когда принимаете ванну
7. «Моя сестра связала свитерок для моей питомицы. По-моему, ей нравится»
8. Когда понимаешь, что не зря покупал GoPro
9. «Мое лучшее творение. Я, кстати, инженер»
10. «Мое новое хобби — добавлять улыбку Сэмюэлю Джексону»
11. Где-то Серсея Ланнистер кусает локти от зависти
12. Серфинг зимой — что может быть гениальнее?
13. «Племяннице купили новый скутер, но катался на нем все утро я»
14. «По-моему, получилось идеально»
15. А чего достигли вы?
16. «Моя девушка сделала себе арбалет на работе»
17. «А вы пробовали заклеить банан замазкой? То-то же»
18. «Нарисовал семейку Белчер из мультфильма „Закусочная Боба“ на ложках и вилках. Круто ведь?»
19. Когда заскучал механик
20. «Брат и его невеста оставили мне свой дом на выходные. Решил сделать им место, где они смогут поклоняться чуваку из рекламы Old Spice»
21. Просто у кого-то было слишком много свободного времени
22. «Да, я умею себя развлечь»
23. «Кажется, кто-то провел здесь много времени, работая над этим шедевром»
24. «Папа подстриг нашу собаку, а мама решила пошутить и выложила в туалете шерстью ее силуэт. А потом позвала меня. Разве можно так делать?!»
Фото на превью alecploof/twitter.com