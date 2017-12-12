24 фотографии от горе-фотошоперов, которые сделаны так плохо, что это даже хорошо

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Профессионалы, которые по-настоящему владеют фотошопом, создают потрясающие фотографии: они способны замаскировать недостатки внешности лучше любого мейкапа или изобразить фантастические миры. Многие люди вдохновляются этим примером и начинают экспериментировать, но у них не всегда хорошо получается.

AdMe.ru собрал 22 неумелых, но забавных шедевра от интернет-пользователей, которые с гордостью и отвагой поделились своими работами.