24 фотографии от горе-фотошоперов, которые сделаны так плохо, что это даже хорошо
Профессионалы, которые по-настоящему владеют фотошопом, создают потрясающие фотографии: они способны замаскировать недостатки внешности лучше любого мейкапа или изобразить фантастические миры. Многие люди вдохновляются этим примером и начинают экспериментировать, но у них не всегда хорошо получается.
AdMe.ru собрал 22 неумелых, но забавных шедевра от интернет-пользователей, которые с гордостью и отвагой поделились своими работами.
Кусь-Конг
Тоска по морю
Почему так медленно?
Где-то в параллельной Америке
Биг ястреб босс
Ммм, фалафель
Сфотографируй, типа мой
Котейка Наполеона
Надувной олень — предвестник Армагеддона
«Попросил друга прифотошопить собаку, будто я ее обнимаю»
И золотую медаль получает...
Игры фотошоперов
Господин судья, можно вас погладить?
Ловите меня
Эй, человек, высыпай все из карманов
Но я не хочу быть королем джунглей
Пожалуйста, не кормите белок
Романтика нашего двора
Слаженная команда
Совсем не навязчивая реклама
Чересчур креативное свадебное фото
Успел подфотошопиться к лету
Не каждому дано
А вы экспериментируете в фотошопе?
Фото на превью markiplier/twitter