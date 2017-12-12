24 фотографии от горе-фотошоперов, которые сделаны так плохо, что это даже хорошо

Профессионалы, которые по-настоящему владеют фотошопом, создают потрясающие фотографии: они способны замаскировать недостатки внешности лучше любого мейкапа или изобразить фантастические миры. Многие люди вдохновляются этим примером и начинают экспериментировать, но у них не всегда хорошо получается.

AdMe.ru собрал 22 неумелых, но забавных шедевра от интернет-пользователей, которые с гордостью и отвагой поделились своими работами.

Кусь-Конг

Тоска по морю

Почему так медленно?

Где-то в параллельной Америке

Биг ястреб босс

Ммм, фалафель

Сфотографируй, типа мой

Котейка Наполеона

Надувной олень — предвестник Армагеддона

«Попросил друга прифотошопить собаку, будто я ее обнимаю»

И золотую медаль получает...

Игры фотошоперов

Господин судья, можно вас погладить?

Ловите меня

Эй, человек, высыпай все из карманов

Но я не хочу быть королем джунглей

Пожалуйста, не кормите белок

Романтика нашего двора

Слаженная команда

Совсем не навязчивая реклама

Чересчур креативное свадебное фото

Успел подфотошопиться к лету

Не каждому дано

А вы экспериментируете в фотошопе?

Фото на превью markiplier/twitter

15 На склад!
3 Комментарии
  • 12 декабря 2017
  • 3
  • 10288

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