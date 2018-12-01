24 человека, которых хлебом не корми — только дай что-нибудь улучшить

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Сделать так, чтобы один свитер выглядел как два разных; превратить торт в суши, а потолок — в произведение искусства — для героев сегодняшней фотоподборки не существует вещей, которые нельзя было бы довести до идеала или хотя бы модернизировать.

Эту подборку AdMe.ru можно использовать как тест на перфекционизм. Итак, признаки перфекционизма налицо, когда...

...пытаешься усовершенствовать даже то, что не нуждается в доработке

Когда решил превратить потолок в произведение искусства

Когда хочешь лучше видеть под водой и модернизируешь маску с помощью оптических линз

Когда умеешь сделать так, чтобы ожидание совпало с реальностью

Когда твоя фантазия настолько крута, что может превратить елку в арт-объект

Когда за украшением идешь не в ювелирный, а делаешь его собственными руками из монеты

Когда вместо селфи пишешь автопортрет

Когда твой вишневый пирог выглядит вот так

Когда твой песчаный замок может выиграть архитектурный конкурс

Когда делаешь все возможное, чтобы пассажирам было комфортно

Когда во всем видишь способ для самовыражения

Когда кухня у тебя дома похожа на музей перфекционизма

Когда знаешь, как внести в интерьер долю крутости

Когда твой дом невозможно спутать ни с чьим другим

Когда твоему умению наливать напитки позавидует даже бармен со стажем

Когда знаешь толк в тюнинге авто

Когда ты сама себе дизайнер

Когда твой почерк идеален

Когда отобедал мидиями и оставил тарелку в таком виде

Когда делаешь своими руками нечто, что вызывает восхищение

Когда у тебя черный пояс по очистке граната

Когда можешь превратить камень в украшение

Когда приготовление торта кажется слишком простой задачей и ты решаешь ее усложнить

Когда ломаешь стереотипы и вместо прямой двери делаешь закругленную

А вы считаете себя перфекционистом?