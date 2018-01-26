24 человека, которые в любой ситуации сохраняют оптимистический настрой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы проблемы не казались вам такими уж страшными, а трудности — непреодолимыми, порой над ними нужно хорошенько посмеяться. Врачи охотно прописывают смех в качестве лекарства от депрессии и тревожности, ведь он способствует укреплению иммунной системы, уменьшает кровяное давление и в целом продлевает жизнь.

AdMe.ru на все 100 % согласен с врачами. Именно поэтому мы собрали для вас свежую порцию фотографий людей, у которых стоит поучиться смотреть на все с хорошей стороны. Короче говоря, быть оптимистом.

Хотел бы я быть таким же счастливым и фотогеничным, как этот участник протеста и полицейские, которые его арестовали

Вот что значит «настоящее везение»

У этого парня стоит поучиться умению смеяться над собой

«Моя подруга 3 месяца провела в коме. Недавно она очнулась и тут же написала мне это сообщение»

Оптимизма у этого человека точно не занимать

Все дети в приюте просили в подарок планшеты или компьютеры, а эта девочка очень хотела игрушечного ослика

Не место красит человека, а человек украшает место своим позитивным настроем

Для кого-то просто лужа, а для этой утки — целое озеро

Главное — быть уверенной в своей неотразимости

Нет такого же модного ноутбука, как у однокурсников? Это не повод расстраиваться, ведь вы всегда можете найти достойную замену

В любой непонятной ситуации сохраняйте спокойствие

«Когда моей бабушке было 80 лет, ее сбила машина. Сейчас ей 100, и она пережила чувака, который ее сбил»

«Оптимистичный» стакан, который всегда наполовину полон

Эта девочка уверена в успехе на все 100 %

«Сегодня весь день провела на сеансе химиотерапии. Не так я представляла себе свой 21-й день рождения. Но послушайте! Ведь я дожила до 21 года. И если я все еще буду здесь к 22-му дню рождения, то мне не на что жаловаться»

Девушка отправилась в путешествие по Европе. В каждом городе она делала особенную фотографию: с названием города на своем ножном протезе

Автомобильная пробка — не повод грустить, это повод погладить пса из соседней машины

Гениальная идея для тех, у кого пока нет денег на собственный дом

Ваш кот все время чем-то недоволен? Просто нарисуйте ему улыбку

Хочется быть таким же оптимистом, как человек, который «починил» эту кирпичную стену

Эта девушка вполне довольна своим рабочим местом. Ничего особенного, листайте дальше

«Прошел уже месяц, как я перестала принимать антидепрессанты»

Бонус: оказывается, в автомобильной пробке можно очень весело скоротать время