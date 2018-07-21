24 человека, которые столкнулись с чем-то неизведанным там, где меньше всего ждали подвоха
Порой зрение нас подводит и некоторые вещи кажутся сверхъестественными, а объяснение им найти почти невозможно. Например, какая странная загустевшая материя сочится из двери администрации в торговом центре? Или вы просто стоите на остановке, а рядом — рыцарь в доспехах. В нашей подборке вы сможете столкнуться нос к носу с этими странными и иногда жуткими вещами.
В процессе работы над этой статьей мы в AdMe.ru усомнились в своем скептицизме, хотя все эти вещи имеют простое логическое объяснение... или нет?
Разлитый гранатовый сок напоминает место преступления
Этот подстаканник явно затеял что-то неладное
Кажется, вселенское зло поселилось в этом кубике льда
Когда пришлось еще раз 5 посмотреть, чтобы понять, что это не заяц, а всего лишь трещины на стекле
Комната в торговом центре с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Каждый вечер сотрудник клининга убирает что-то из-под нее шпателем
Когда ты решил помыть посуду позже, но произошло что-то необъяснимое
«Вот что обнаружил мой друг на долларе, который ему дали в сдаче»
«Если это твоя купюра, то ты уродливый».
Вот так дух Великого Интернета выветривается с роутера
Погодите, это же просто цветки в горшках на деревьях
«Моя мама просто выглянула в окно, а там — обезьяна, которая облизывает стекло»
Когда сел в такси, а там водитель — фанат «Наруто»
Студентам бы такую сверхспособность перед сессией
Интересно, с какой планеты прибыли люди, которые так хранят свежую рыбу
А эту машину, судя по всему, укусил радиоактивный паук
Чубакка, ты ли это?
Машина времени таки существует
Похоже, эта собака прибыла на Землю с определенной целью
Эта картошка фри точно обладает суперсилой
Спокойно. Это всего лишь старая маска, которая стала частью осиного гнезда
Это упавшее дерево, которое продолжает расти
«Эта перчатка заставила меня присмотреться и немного понервничать»
«А я всего лишь решил убраться за диваном»
Кажется, вождь Вендинговых машин пришел отобедать
Это точно сделала всего одна птица?
А какие странные вещи приходилось видеть вам?
Фото на превью Hdalby33 / Reddit, Kvas_HardBass / Reddit