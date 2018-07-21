24 человека, которые столкнулись с чем-то неизведанным там, где меньше всего ждали подвоха

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Порой зрение нас подводит и некоторые вещи кажутся сверхъестественными, а объяснение им найти почти невозможно. Например, какая странная загустевшая материя сочится из двери администрации в торговом центре? Или вы просто стоите на остановке, а рядом — рыцарь в доспехах. В нашей подборке вы сможете столкнуться нос к носу с этими странными и иногда жуткими вещами.

В процессе работы над этой статьей мы в AdMe.ru усомнились в своем скептицизме, хотя все эти вещи имеют простое логическое объяснение... или нет?

Разлитый гранатовый сок напоминает место преступления

Этот подстаканник явно затеял что-то неладное

Кажется, вселенское зло поселилось в этом кубике льда

Когда пришлось еще раз 5 посмотреть, чтобы понять, что это не заяц, а всего лишь трещины на стекле

Комната в торговом центре с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Каждый вечер сотрудник клининга убирает что-то из-под нее шпателем

Когда ты решил помыть посуду позже, но произошло что-то необъяснимое

«Вот что обнаружил мой друг на долларе, который ему дали в сдаче»

«Если это твоя купюра, то ты уродливый».

Вот так дух Великого Интернета выветривается с роутера

Погодите, это же просто цветки в горшках на деревьях

«Моя мама просто выглянула в окно, а там — обезьяна, которая облизывает стекло»

Когда сел в такси, а там водитель — фанат «Наруто»

Студентам бы такую сверхспособность перед сессией

Интересно, с какой планеты прибыли люди, которые так хранят свежую рыбу

А эту машину, судя по всему, укусил радиоактивный паук

Чубакка, ты ли это?

Машина времени таки существует

Похоже, эта собака прибыла на Землю с определенной целью

Эта картошка фри точно обладает суперсилой

Спокойно. Это всего лишь старая маска, которая стала частью осиного гнезда

Это упавшее дерево, которое продолжает расти

«Эта перчатка заставила меня присмотреться и немного понервничать»

«А я всего лишь решил убраться за диваном»

Кажется, вождь Вендинговых машин пришел отобедать

Это точно сделала всего одна птица?