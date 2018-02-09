24 человека, которые просто ошиблись номером и взорвали интернет

У вас бывали курьезные случаи, когда вам писали странные сообщения с незнакомых номеров или ваши СМС и письма случайно отправлялись не тому человеку? Иногда из этого получаются настолько веселые истории, что про них можно рассказывать анекдоты.

AdMe.ru подобрал для вас 24 сообщения, отправленных не по адресу, которые и авторы, и получатели будут еще долго вспоминать с улыбкой!

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У вас ведь наверняка тоже бывали подобные ситуации? Расскажите нам о них в комментариях!

Фото на превью quailtea / Twitter

23 На склад!
3 Комментарии
  • 9 февраля 2018
  • 3
  • 33676

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