24 человека, которые просто ошиблись номером и взорвали интернет

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У вас бывали курьезные случаи, когда вам писали странные сообщения с незнакомых номеров или ваши СМС и письма случайно отправлялись не тому человеку? Иногда из этого получаются настолько веселые истории, что про них можно рассказывать анекдоты.

AdMe.ru подобрал для вас 24 сообщения, отправленных не по адресу, которые и авторы, и получатели будут еще долго вспоминать с улыбкой!

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У вас ведь наверняка тоже бывали подобные ситуации? Расскажите нам о них в комментариях!