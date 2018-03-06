24 человека, которые познали все трудности общения в интернете

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Переписки в соцсетях и мессенджерах порой превращаются в занятие не для слабонервных: и друзья, и незнакомцы так и норовят ударить под дых. Филигранно преодолевать трудности общения, как это делают герои нашей подборки, нужно еще научиться.