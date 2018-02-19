24 человека, которые могут разрешить любую проблему в два счета

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Мы искренне уверены, что люди, которые не мыслят шаблонно, просто великолепны. Особенно когда дело касается исправления своих ошибок или поиска выхода из заведомо сложной ситуации. Эти люди напоминают нам, что безвыходных положений не существует.

AdMe.ru предлагает вам насладиться снимками, на которых изображены самые креативные примеры того, как выходить из любых ситуаций победителями. Может, кое-что вас и вдохновит.

Вот так ошибки юности превращаются в шедевры

Я художник, я так вижу

Главное, чтобы резко не понадобились те вещи, которые висят в середине этих чехлов

Когда побег из курятника провалился

«Мои очки для солнечного затмения»

Когда 31 октября плавно перетекает в 31 декабря

Когда железо реально делает кого-то мощнее

Жалюзи очень эконом-класса

Спагетти по-королевски

Тс-с-с!

Для тех, кто любит запеченные бутики, но не хочет заморачиваться с духовкой

Он мой кумир

Почему бы и нет?

Когда ты реально фанат «Зеленого фонаря», который долго копил на «тюнинг»

Это самый изящный способ починить кружку, который мы когда-либо видели

Как же я сам до этого не додумался?!

Это же надо такое изобрести!

Все что угодно, лишь бы не перегрелся

Все равно хочу вино в бокале

Абонемент можно приобрести?

«Бассейн Люка».

Вопрос: а с каким звуком дверь отстает от вантуза?

Неужели сюда таки заглянула фея чистоты?

Вот бы и в жизни так — легким движением сменить грусть на радость

Главное — резко не вскакивать

А у вас есть примеры людской смекалки? Делитесь с нами в комментариях.