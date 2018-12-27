23 жизнерадостных человека, которые поделятся с вами новогодним настроением

7

9

4.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если у вас вдруг до сих пор нет праздничного настроения, то люди с хорошим чувством юмора и неуемной фантазией с радостью им с вами поделятся. А еще подскажут идеи, как креативно украсить квартиру или подшутить над близкими.

Нам бы очень хотелось, чтобы с помощью оптимистичных кадров из этой подборки наши читатели прониклись атмосферой новогоднего чуда, которая царит в редакции AdMe.ru.

1. И в номинации «Лучший рождественский свитер» побеждает...

2. К черту стереотипы!

3. «Если мои пациенты на несколько минут забудут, что они застряли в реанимации на Рождество, то это того стоило»

4. Медики тоже могут быть креативными

5. «Кажется, кто-то влюбился в мое рождественское украшение»

6. «Из-за инвалидности рукава свитеров у меня обычно длиннее, чем нужно, но в этом году я нашел решение»

7. «Вырезали это для сына всю ночь. Он утром прокричал: „Смотрите, как нам Дед Мороз окна украсил!“»

8. «Дочь подарила мне гнома, похожего на меня»

9. «Мне не хватило упаковочной бумаги на последний подарок, пришлось импровизировать»

10. Даже Темный лорд готов к празднику

11. «Переходите на сторону зла, у нас есть печеньки»

12. Светлая сторона силы тоже не дремлет

13. «Я упаковал ровно 12 подарков, предназначенных для моей жены, в форме рождественского лося»

14. Санта в рыбном магазине

15. «Мои друзья каждый год наряжаются в костюмы и фотографируются с Сантой»

16. «У кого-то в моем районе все в порядке с фантазией»

17. «Моя мама часами работает над украшением дома. Я думаю, у нее получается очень хорошо»

18. «Моя дочь и ее первая елка»

19. «Мои родные до сих пор не догадались, что их подарок все это время был под носом»

20. «Один из гномиков Санты залез к нам в холодильник»

21. «Мой друг украсил елку шарами с мемами»

22. «Спасибо, тайный Санта!»

23. «Всю суть воспитания наших мальчишек мы передаем в рождественских открытках»

«Каждый год мы стараемся быть креативными»

«В этом году у наших непослушных сыновей появилась сестричка»