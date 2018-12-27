23 жизнерадостных человека, которые поделятся с вами новогодним настроением
Если у вас вдруг до сих пор нет праздничного настроения, то люди с хорошим чувством юмора и неуемной фантазией с радостью им с вами поделятся. А еще подскажут идеи, как креативно украсить квартиру или подшутить над близкими.
Нам бы очень хотелось, чтобы с помощью оптимистичных кадров из этой подборки наши читатели прониклись атмосферой новогоднего чуда, которая царит в редакции AdMe.ru.
1. И в номинации «Лучший рождественский свитер» побеждает...
2. К черту стереотипы!
3. «Если мои пациенты на несколько минут забудут, что они застряли в реанимации на Рождество, то это того стоило»
4. Медики тоже могут быть креативными
5. «Кажется, кто-то влюбился в мое рождественское украшение»
6. «Из-за инвалидности рукава свитеров у меня обычно длиннее, чем нужно, но в этом году я нашел решение»
7. «Вырезали это для сына всю ночь. Он утром прокричал: „Смотрите, как нам Дед Мороз окна украсил!“»
8. «Дочь подарила мне гнома, похожего на меня»
9. «Мне не хватило упаковочной бумаги на последний подарок, пришлось импровизировать»
10. Даже Темный лорд готов к празднику
11. «Переходите на сторону зла, у нас есть печеньки»
12. Светлая сторона силы тоже не дремлет
13. «Я упаковал ровно 12 подарков, предназначенных для моей жены, в форме рождественского лося»
14. Санта в рыбном магазине
15. «Мои друзья каждый год наряжаются в костюмы и фотографируются с Сантой»
16. «У кого-то в моем районе все в порядке с фантазией»
17. «Моя мама часами работает над украшением дома. Я думаю, у нее получается очень хорошо»
18. «Моя дочь и ее первая елка»
19. «Мои родные до сих пор не догадались, что их подарок все это время был под носом»
20. «Один из гномиков Санты залез к нам в холодильник»
21. «Мой друг украсил елку шарами с мемами»
22. «Спасибо, тайный Санта!»
23. «Всю суть воспитания наших мальчишек мы передаем в рождественских открытках»
«Каждый год мы стараемся быть креативными»
«В этом году у наших непослушных сыновей появилась сестричка»
А вы уже спланировали новогоднюю ночь? Поделитесь своими задумками в комментариях!
Фото на превью Abshow / imgur, sandpaperassholer / imgur