23 вывески и таблички, которые нельзя просто так взять и не сфотографировать

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Вывески и уличные знаки придуманы для того, чтобы привлекать наше внимание. Но современные города настолько перенасыщены подобными штуками, что мы просто проходим мимо, в лучшем случае окидывая их взглядом. Но эти надписи другого сорта. Они приковывают к себе прохожих и интригуют. Сомневаетесь? Проверьте сами.

AdMe.ru собрал вывески, создатели которых определенно креативные ребята.

«Зоомагазин переехал и еще не успел напечатать вывески. Но, кажется, лучше этого они все равно не придумают»

Потому что «нейл-студия» звучит совсем не по-нашему

На двух языках

«Вниманию владельцев собак: убирайте за своими питомцами. Спасибо». «Вниманию собак: Рррр, гав, вуф».

Когда терпению пришел конец

Крутая «вывеска»

Одной тайной стало меньше

Для особо нервных родителей

«Пожалуйста, помните: 1. Это ДЕТИ.

2. Это ИГРА.

3. Тренеры работают на волонтерских началах.

4. Арбитры тоже ЛЮДИ.

5. Вашего ребенка не просматривает команда „Милуоки Брюэрс“ сегодня».

Жан Плов

Оправдание

Вам тут не булочная

Без слов

Дверь в никуда

Нечего и мечтать

«Если бы коты могли отвечать на наши СМС, они бы не стали».

Нужно фильтровать

Не хватает только дискотеки

Точное сравнение

«В жизни, как и в бейсболе, важно количество раз, когда ты смог благополучно вернуться домой (от англ. home — „дом, домашняя база“ — часть игровой площадки в бейсболе)».

Три раза обошел вокруг дома, пока не нашел нотариуса

Вопросов больше нет

Отзыв клиента

Местная администрация действенно борется с мусором

«Почему ты мусоришь? Я осел.

Мне плевать на природу.

Мама до сих пор за мной убирает.

Все варианты ответа».

Ночной дожор

Ни электровеников, ни электрочайников, ни электроводонагревателей! Чем вообще они торгуют?

Все по делу

А какая табличка привлекла вас больше всех?