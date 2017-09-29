23 уморительных поступка, на которые способны только мамы

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Быть мамой — нелегкий труд. Когда женщина приобретает это гордое звание, она наделяется тысячей новых умений, начинает по-другому смотреть на жизнь и относиться ко всему. AdMe.ru собрал неоспоримые доказательства того, что мамы — это совершенно особенная категория людей, которая наделена недюжинной смекалкой и выдумкой.

«Сказал маме, что будем дома с друзьями смотреть финал футбольного чемпионата. Она подготовилась»

«Сестра опять потеряла в баре телефон. Вот что мама приготовила ей взамен»

Мама поставила елку для паука, который поселился на потолке ее спальни. Потому что каждый заслуживает Рождества

Изобретательность нового уровня

Новогодний свитер от мамы

Мама посадила кота «в тюрьму», пока в доме красят

На какие хитрости только не пойдешь, лишь бы накормить ребенка: пюре с мясным рулетом

Когда ты уже взрослый, но мама не оставляет попыток приучить тебя к здоровому питанию

«Сказал маме, что приболел. Через час она была у меня дома с этим». Мамуля всегда знает, что тебе нужно

Мамино приспособление для «одиноких» носков

«Остался ночевать у родителей. Мама приготовила для меня постель. Мне 27»

«Подарил папе фигурку Йоды. Мама определила ему место»

«Мама подарила мне самодельную закладку. Да, это она»

Хорошо, что есть мама. А то так бы и ходил грязным

Когда мама творчески подходит к оформлению тортов на день рождения

«Мамуля позаботилась, чтобы в день рождения мы с котом были нарядными»

«Мама каждый день кормит эту белочку с рук»

«Попросил новые подушки на диван у мамы. И вот — это мой пес»

Маминой заботы хватит на всех

«Нет, мам, немного не так на самом деле нужно использовать диван»

«Показывали постельную сцену. Мама сделала так. Мне 22»

«Мы годами вешали на елку этого Чубакку. Я не понимал почему. Оказалось, мама принимала его за имбирного человечка»

Рождественский подарок от мамы. Какая разница, что ему почти 40, — он по-прежнему «ее малыш»