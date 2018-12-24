23 теплых кадра, посмотрев которые вы захотите обнять своих близких
Предстоящие праздники — повод с теплотой и любовью вспомнить о своей семье. Выздоровление любимой мамы, первое прикосновение к своему долгожданному малышу, радость встречи после долгого расставания — все это очень волнительные и важные моменты в жизни. А в бонусе, в конце статьи, мы расскажем, перед кем слаб и безоружен один из самых сильных мужчин планеты.
Новый год — это ожидаемое и красивое событие, которое хочется разделить с родными и близкими. Поэтому мы в AdMe.ru хотели бы немного отвлечь вас от предпраздничной суеты и напомнить о семейных ценностях.
«Моя мама наконец-то победила рак»
«Моя бабуля попросила выложить это фото, чтобы вся Италия могла увидеть, какие большие у нее помидоры»
«Я и мой сын готовы к Новому году»
«Мой брат только что прилетел из другой страны. Мы давно не виделись, а носим одну и ту же одежду. Мистика»
Мальчик попросил только один рождественский подарок в этом году и ему разрешили открыть его раньше срока
«Моей удивительной бабушке 100 лет, она пережила Холокост и потеряла на войне всю семью. Она — живая легенда и моя гордость»
«Мы с мамой дурачимся с помощью приложения. Она перенесла 2 сердечных приступа, поэтому я стараюсь звонить ей чаще»
«Я наконец стал отцом и безумно счастлив»
«Мой дедушка на его 103-й день рождения с моей 3-летней дочерью. Эта фотография для меня бесценна»
Гордость за свою дочь. Девочка получила свой первый сертификат отличия за успехи в учебе
«Мы пришли в магазин, что рядом с домом, и увидели там своего папу, переодетого в Санту»
«Она весь день готовила праздничный ужин. Спасибо, мам»
5 поколений в одном фото
«Он просто сел рядом со своей мамой на трибуне после долгой разлуки»
«Я не видел сына с 3 лет, потому что бывшая жена увезла его, сейчас ему 8. Я проехал 2 тыс. км, чтобы наконец встретиться с ним, и приготовил этот ужин. Он сказал, что для первого раза это неплохо»
«Моей бабушке 93 и она теряет память, но все еще готовит равиоли как профи»
«Я собрал цветы у дома и сделал маленький букетик для мамы. Я строитель и никогда раньше ничего подобного не делал»
«14 месяцев назад мы усыновили его. Сегодня мы летим, чтобы забрать его сестру и не дать им больше разлучиться»
«Моя дочь радуется рождественским огням»
Девочка понимает, что видеозвонок от ее отца, который был в Непале, на самом деле поступает из дома
Мой отец держит своего первого внука
«Назвал сына в честь своего деда, которого считаю своим героем»
Тим Дункан со своей дочерью
Бонус: любите своих мам
Надеемся, наша подборка вдохновит вас не забывать о своих родных и обязательно тепло поздравить их в новогодние праздники. Поделитесь с нами в комментариях, как вы будете встречать Новый год и с кем?
Фото на превью 3than6 / reddit