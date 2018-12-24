23 теплых кадра, посмотрев которые вы захотите обнять своих близких

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Предстоящие праздники — повод с теплотой и любовью вспомнить о своей семье. Выздоровление любимой мамы, первое прикосновение к своему долгожданному малышу, радость встречи после долгого расставания — все это очень волнительные и важные моменты в жизни. А в бонусе, в конце статьи, мы расскажем, перед кем слаб и безоружен один из самых сильных мужчин планеты.

Новый год — это ожидаемое и красивое событие, которое хочется разделить с родными и близкими. Поэтому мы в AdMe.ru хотели бы немного отвлечь вас от предпраздничной суеты и напомнить о семейных ценностях.

«Моя мама наконец-то победила рак»

«Моя бабуля попросила выложить это фото, чтобы вся Италия могла увидеть, какие большие у нее помидоры»

«Я и мой сын готовы к Новому году»

«Мой брат только что прилетел из другой страны. Мы давно не виделись, а носим одну и ту же одежду. Мистика»

Мальчик попросил только один рождественский подарок в этом году и ему разрешили открыть его раньше срока

«Моей удивительной бабушке 100 лет, она пережила Холокост и потеряла на войне всю семью. Она — живая легенда и моя гордость»

«Мы с мамой дурачимся с помощью приложения. Она перенесла 2 сердечных приступа, поэтому я стараюсь звонить ей чаще»

«Я наконец стал отцом и безумно счастлив»

«Мой дедушка на его 103-й день рождения с моей 3-летней дочерью. Эта фотография для меня бесценна»

Гордость за свою дочь. Девочка получила свой первый сертификат отличия за успехи в учебе

«Мы пришли в магазин, что рядом с домом, и увидели там своего папу, переодетого в Санту»

«Она весь день готовила праздничный ужин. Спасибо, мам»

5 поколений в одном фото

«Он просто сел рядом со своей мамой на трибуне после долгой разлуки»

«Я не видел сына с 3 лет, потому что бывшая жена увезла его, сейчас ему 8. Я проехал 2 тыс. км, чтобы наконец встретиться с ним, и приготовил этот ужин. Он сказал, что для первого раза это неплохо»

«Моей бабушке 93 и она теряет память, но все еще готовит равиоли как профи»

«Я собрал цветы у дома и сделал маленький букетик для мамы. Я строитель и никогда раньше ничего подобного не делал»

«14 месяцев назад мы усыновили его. Сегодня мы летим, чтобы забрать его сестру и не дать им больше разлучиться»

«Моя дочь радуется рождественским огням»

Девочка понимает, что видеозвонок от ее отца, который был в Непале, на самом деле поступает из дома

Мой отец держит своего первого внука

«Назвал сына в честь своего деда, которого считаю своим героем»

Тим Дункан со своей дочерью

Бонус: любите своих мам

Надеемся, наша подборка вдохновит вас не забывать о своих родных и обязательно тепло поздравить их в новогодние праздники. Поделитесь с нами в комментариях, как вы будете встречать Новый год и с кем?