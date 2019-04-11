23 совета от людей, которые устали наступать на одни и те же грабли. Нам захотелось проверить каждый
Мы привыкли спрашивать чужое мнение только когда не знаем, как поступить. И нам даже в голову не приходит советоваться, если дело касается привычных для нас вещей. Но порой именно в них кроется маленький секрет, способный сделать нашу жизнь проще и комфортнее.
Авторы AdMe.ru прочитали несколько сотен таких советов на Reddit и некоторые даже успели опробовать на себе. Ваша очередь!
- Всем знакома ситуация, когда вы с друзьями не можете выбрать, где бы перекусить. Поиграйте в игру «5-2-1». Предложи им 5 мест, они выберут из них 2, а ты примешь окончательное решение. @daprancinzebra
- Прежде чем сделать предложение девушке, отправь ее на маникюр незадолго до этого знаменательного дня. Тогда она сможет сфотографировать кольцо на руке с красивыми ногтями и отправить снимки семье и друзьям. @-DRAKARUS
- Если в твоем доме есть спальня для гостей, проведи в ней ночь, чтобы убедиться, что она достаточно комфортная. @Swoley_Moley
- В тот момент, когда фотографируешь кого-то, начни считать до трех, а потом сделай паузу и продолжи считать, пока друзья не засмеются твоей шутке с самой искренней улыбкой на лице. Отличный момент для фото! @gmf24
- Проверить наушники в магазине можно с помощью «Богемской рапсодии». В ней достаточно высоких и низких инструментальных и голосовых звуков, чтобы услышать все возможности выбранного товара. @Willwalt
- Покупаешь постельное белье? Выбирай комплект в полоску. Тогда тебе не придется каждый раз искать более длинную сторону простыни или пододеяльника. @Blargle33
- Когда решил что-то изменить в своей жизни, например бросить курить или начать ходить в спортзал, не рассказывай об этом друзьям и семье. Их поддержка и радость за тебя подарят обманчивые ощущения: тебе покажется, что ты уже достиг успеха. Это может стать серьезной помехой на пути к изменениям. @xarzilla
- Если в твою дверь стучит незнакомец, который рекламирует охранную систему и спрашивает, защищен ли твой дом чем-то подобным, всегда отвечай «да». @CleanFlow
- Если домашний кот выбежал за дверь и потерялся, выставь его домик или лежанку на улицу. Так ты поможешь своему питомцу по запаху найти дом даже за несколько километров. @ShameYourBrains
- Учись сам делать что угодно и наслаждаться чем угодно. Ты рискуешь пропустить настоящее веселье, если бесконечно будешь ждать, когда появится компаньон. @enfanta
- Вот-вот заплачешь, но не хочешь этого делать? Подумай, какие рифмы можно подобрать к первым попавшимся словам. Или начни в уме отнимать семерки от сотни. Так ты направишь кровоток от «эмоционального» центра мозга к «логическому» и сохранишь самообладание. @Mkelseyroberts
- Подумай дважды, прежде чем покупать кому-нибудь подарок, связанный с его хобби. Ты можешь быть недостаточно осведомлен, чтобы купить что-нибудь действительно стоящее. @beatbox21
- Если кто-то задает тебе вопрос, который легко погуглить, знай: он просто хочет с тобой пообщаться. @[deleted]
- Хочешь купить машину? Сделай это в конце месяца. У сотрудников автосалонов есть план продаж, так что ближе к дню икс они будут более сговорчивы и быстрее согласятся на скидку. @Willwalt
- Раздражает коллега? Никогда не бери отпуск одновременно с ним. Работа без человека, который вызывает неприятные эмоции, будет дополнительным приятным отдыхом. @AweHellYo
- Фотографируй своих родителей, когда они заняты какими-нибудь привычными повседневными делами. Через много лет эти снимки подарят тебе намного больше теплых воспоминаний, чем постановочные фотографии. @neetoday
- Обрати внимание на запах в твоем доме, когда возвращаешься из путешествия: именно так дом пахнет для твоих гостей. Ты просто привык и не замечаешь настоящий аромат. @ProfessorLiftoff
- Если ты хочешь разделить что-то между двумя людьми (как правило, детьми), предложи одному поделить желаемое на две части, а второму — выбрать ту часть, которую он захочет. Все в выигрыше! Гарантирую, тот, кто делил, будет честен. @Nazzapple201
- Встал не с той ноги и все вокруг раздражает? Будь максимально добр к первым трем людям, с которыми будешь общаться. Ты очень быстро почувствуешь себя лучше и забудешь о негативном настрое. @usernameslreadytaken
- Старшеклассники, не думайте, что вам придется получить высшее образование, чтобы стать успешными. Не нравится в школе? Освойте какую-нибудь профессию. Вы можете получать хороший стабильный доход как электрик, водопроводчик, сварщик и т. д. Вы можете поступить в технический колледж или найти возможность стажироваться в крупной компании. @xjxhsyzg
- Если твой друг открыл бизнес, не проси его о скидке или бесплатных услугах. Настоящий друг заплатит полную цену, чтобы поддержать начинание близкого человека. @GerardWayNoWay
- Предстоит переезд? Собери «коробку первого дня» со всем, что тебе понадобится сразу по прибытии. Это так утомительно — переворачивать все коробки вверх дном в поисках модема или фена в такой тяжелый и долгий день. @campperr
- Возьми в путешествие подборку треков, которые ты никогда не слышал. В дальнейшем каждый раз, когда ты будешь слышать один из них, мелодия будет приносить красочные воспоминания о тех местах, где ты бывал. @itsDiven_
Какие из этих советов показались вам наиболее интересными? Наверняка и у вас есть парочка своих. Делитесь в комментариях!