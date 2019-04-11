23 совета от людей, которые устали наступать на одни и те же грабли. Нам захотелось проверить каждый

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Мы привыкли спрашивать чужое мнение только когда не знаем, как поступить. И нам даже в голову не приходит советоваться, если дело касается привычных для нас вещей. Но порой именно в них кроется маленький секрет, способный сделать нашу жизнь проще и комфортнее.