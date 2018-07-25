23 сокрушительных доказательства того, что доверие — хрупкая вещь

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«Доверяй, но проверяй» — гласит поговорка, ведь, наткнувшись на обман однажды, вернуть былую уверенность в человеке или компании будет очень сложно. На словах это звучит слишком серьезно, зато на практике доказывается уморительными историями, среди которых и «поцарапанные» мелом машины, и замена ракетки сковородкой, и селедка, которая маскируется под семгу.

У AdMe.ru есть для вас 23 истории о том, как доверчивость стала причиной забавных курьезов.

«Купил семена огромной клубники на AliExpress. В описании было: „Клубника, большой, для дома, кулак“. Сегодня собрал первый урожай»

«Однажды я потерял контейнер для еды, который дала мне тетя, и теперь доверие потеряно»

«Так и вижу, как упаковщик этих фломастеров злобно посмеивается»

Но обещали же бесплатно!

«В кабинете детского врача есть только картины с игрушками, а вот самих игрушек нет»

«Заказывали торт для вечеринки, посвященной Чудо-женщине»

«Обожаю детей в нашем дворе. Да, это обычный мел»

«Очень хорошее качество», — говорили они в описании

Можно было, в общем, и обычный пломбир в рожке покупать

«Только что пришла на теннис. Мой парень шутки ради заменил мою ракетку сковородкой (в прямом смысле)»

Вот это скидка!

«Было — $ 2,34. Сейчас — $ 3,42».

Когда проверяешь каждое обещание производителя

«Восхищаюсь их смелостью так разводить клиентов»

Это должно было быть счастливое предсказание!

«Ты снова проголодаешься через час».

Режим «Я хочу войти, но передумаю сразу, как только ты откроешь мне дверь»

Когда мышцы прокачались, а навыки владения фотошопом — нет

«Они гарантировали безопасность...»

Самая дешевая «семга» в городе

«Мой друг поверил фото на упаковке и вообще не обратил внимания на размеры коврика»

«Теперь и в правдивость предыдущей наклейки как-то не верится...»

«Пожалуйста, употребите до 06.03.18». «Употребить до 05.03.2018».

«Ватсон, сегодня я раскрыл важное дело»

«Вот так и доверяй телефонам, когда ты в опасности»

«Аварийный телефон не работает. Пожалуйста, не попадайте в чрезвычайные происшествия в этой зоне».

Когда думал, что ешь низкокалорийную еду