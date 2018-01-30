23 снимка, которые стали настоящими фотобомбами благодаря случайным людям

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Фотобомбами называют снимки, куда случайно или намеренно попали персонажи, которых изначально не планировалось фотографировать. В результате выходит эффектная и очень смешная картинка, а «испорченные» фото с участием звезд непременно становятся хитами интернета.

AdMe.ru собрал для вас порцию уморительных фотографий, к созданию которых приложили руку (или другие части тела) абсолютно незнакомые люди.

Эмоциональная дама случайно оказалась на фотографии Бейонсе и Jay-Z и стала звездой инстаграма

Как дать понять, что тебя достали все эти селфи

И вообще уже тошнит от этих сладких парочек

Хотя манерам все же стоило бы поучиться

Моделям Victoria’s Secret тоже не дали спокойно сделать селфи

И так каждый раз

«Болельщик другой команды подумал, что неплохо бы испортить нам фото»

Дети во всем подражают взрослым, не правда ли?

«Фанат» Сальмы Хайек, судя по всему, запомнит этот день надолго

Сара Хайленд и ее бойфренд выглядят смущенными. В отличие от незнакомки за их спиной — она явно рада попасть в объектив папарацци

Порой знаменитости и сами влезают в кадр к незнакомцам. Как, например, бейсболист Мэтт Гарса

Да и Биллу Гейтсу ничто человеческое не чуждо

Но лучше всего это выходит у Дуэйна Скалы Джонсона

То ли гимнастке испортили фото, то ли паре — селфи. Ну или, наоборот, все правильно сделали

А тут надо как следует присмотреться

По крайней мере, всем весело

«Я и зомби в ночь на Хеллоуин»

Фотобомбер уровня «эксперт»

Третий не лишний, когда речь идет о фото

Двойная фотобомба

«Незнакомец испортил фото с девичника моей двоюродной сестры»

Парень и сам осознает свою ошибку

А эта ошибка стала счастливой. Разносчица хлеба из Нигерии случайно попала на фото поп-звезды и получила модельный контакт