23 самых честных письма Деду Морозу
Под Новый год так хочется надеяться, что все, даже самые заветные желания наконец-то исполнятся. А вот малыши не просто ждут и верят: они решительно берут в руки карандаши и бумагу и пишут самое искреннее, самое трогательное письмо Деду Морозу.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих обескураживающих писем и спешим их срочно показать вам.
Совсем от рук отбились
Меняю конфеты на скрипку
И покрасивее, пожалуйста
Когда папа — работник администрации
Как незаметно намекнуть, если хочешь Барби
Чтобы ему удобнее было считать зарплату, наверное
«Немного хорошо» — отлично!
Самое главное, Снегурке привет
Точно не папа писал?
Василиса, мы все тебе немножко завидуем
Вот папа-то обрадуется
Кажется, сложный был год
Где тут поставить подпись?
Включай фантазию, Дед Мороз
Тетя Ира не растерялась
Главное, чтобы у папы нервы были крепкие, а остальное не страшно
Нам Деда Мороза — сантехника, пожалуйста
Кто из нас время от времени не страдает бешенством?
Кому-то «повезет» с соседями
Чтобы мама оставалась вечно молодой
Из хрусталя сгодятся?
Вот последнего можно побольше
Главное, чтобы от души!