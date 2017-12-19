23 самых честных письма Деду Морозу

Под Новый год так хочется надеяться, что все, даже самые заветные желания наконец-то исполнятся. А вот малыши не просто ждут и верят: они решительно берут в руки карандаши и бумагу и пишут самое искреннее, самое трогательное письмо Деду Морозу.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих обескураживающих писем и спешим их срочно показать вам.

Совсем от рук отбились

Меняю конфеты на скрипку

И покрасивее, пожалуйста

Когда папа — работник администрации

Как незаметно намекнуть, если хочешь Барби

Чтобы ему удобнее было считать зарплату, наверное

«Немного хорошо» — отлично!

Самое главное, Снегурке привет

Точно не папа писал?

Василиса, мы все тебе немножко завидуем

Вот папа-то обрадуется

Кажется, сложный был год

Где тут поставить подпись?

Включай фантазию, Дед Мороз

Тетя Ира не растерялась

Главное, чтобы у папы нервы были крепкие, а остальное не страшно

Нам Деда Мороза — сантехника, пожалуйста

Кто из нас время от времени не страдает бешенством?

Кому-то «повезет» с соседями

Чтобы мама оставалась вечно молодой

Из хрусталя сгодятся?

Вот последнего можно побольше

Главное, чтобы от души!

25 На склад!
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  • 19 декабря 2017
  • 14698

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