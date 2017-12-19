23 самых честных письма Деду Морозу

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Под Новый год так хочется надеяться, что все, даже самые заветные желания наконец-то исполнятся. А вот малыши не просто ждут и верят: они решительно берут в руки карандаши и бумагу и пишут самое искреннее, самое трогательное письмо Деду Морозу.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих обескураживающих писем и спешим их срочно показать вам.