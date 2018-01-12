23 причины верить, что этот мир лучше, чем кажется

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Порой все на свете выглядит унылым и недружелюбным, а люди кажутся черствыми и циничными. Это не более чем заблуждение: на самом деле доброту, радость и любовь можно найти повсюду, просто с годами мы все реже замечаем хорошее. AdMe.ru каждый день прилагает немало усилий, чтобы обратить ваше внимание к светлой стороне жизни. Сегодня мы нашли для вас 23 фотографии, которые доказывают, что в этом мире все не так плохо, как некоторые думают.

«Лучшее из всего, что я сегодня видел»

Трансплантация крыла бабочке монарху

Эта бабочка появилась на свет с поврежденным крылом. К счастью, владелица знала, что нужно делать. Операция прошла успешно, и после непродолжительного отдыха красавец-монарх улетел на волю.

Компания в Балтиморе бесплатно шьет костюмы для безработных, чтобы дать им шанс произвести хорошее впечатление на собеседовании

22-летний парень из Гарлема подружился с 81-летней женщиной в онлайн-игре. Он прилетел во Флориду, чтобы увидеться с ней в реальности

«Мой папа каждое утро насыпает корм для птиц таким образом, чтобы мама, проснувшись, могла наблюдать эту картину»

«Я в декабре 1995-го и я в декабре 2017-го. В прошлом остались наркотики, жизнь на улице и проблемы с законом. Уже 20 лет, как я завязала»

«Я был бездомным 3 года. Это все, что у меня есть на сегодняшний день, но я горжусь, что смог продвинуться так далеко»

Стилист-волшебник из Азербайджана возвращает женщинам молодость

«У нас есть офисный пес. Его зовут Джек»

«Этот пес потерялся в моем городе. Полицейские помогли ему найти свою семью»

«По пути домой незнакомому парню понадобился отдых, и он не нашел лучшего места, чем мое плечо. Добро пожаловать, приятель!»

«Мой папа спас этого малыша, когда тот запутался в паутине»

«Сосед увидел, как я расчищаю лопатой дорожку, и решил, что он и его новая „игрушка“ должны мне помочь»

«Он не смог стать служебным псом из-за своего „чрезмерного“ дружелюбия. Зато он стал собакой-терапевтом и моим лучшим другом»

«Снег шел 3 дня, не переставая, и дом стал похож на рождественскую открытку. Ради такой красоты стоит потерпеть непогоду»

Сотрудница ресторана помогает пожилой женщине сделать заказ онлайн, чтобы та получила скидку, недоступную при обычном заказе

Бразильская модель Паола Антонини (в центре) не жалуется на судьбу. Девушка живет полной жизнью и поддерживает тех, кто тоже пережил потерю конечностей

Школа устроила мероприятие «Завтрак с папой», но у некоторых учеников пап просто не было. Тогда школа решила найти отцов-волонтеров. Вместо заявленных 50 человек откликнулись 600

Он 30 минут лаял на хозяев, чтобы заставить их выйти с ним на улицу. Оказалось, что в доме произошла утечка газа, которую пес почувствовал раньше, чем это смогли сделать люди

Всем бы таких соседей

«Оставил свою машину с запиской, что меня не будет целый день и люди могут парковаться рядом, даже если это заблокирует мне выезд. Вернулся вечером и нашел это»

Кондуктору из Бразилии пришлось работать в новогоднюю ночь, поэтому его семья решила составить ему компанию

Пользователи сайта Imgur исполнили мечту этой собаки

Рози — собака-терапевт, которая каждый день поддерживает свою хозяйку в борьбе с заболеванием. Девушка очень старается дать собаке все самое лучшее, но, увы, ее материальное положение не всегда позволяет это сделать. Интернет-пользователи со всего мира предложили свою помощь, и теперь игрушек и угощений Рози хватит на целый год.