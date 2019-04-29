23 популярных правила, которые пользователи сети разнесли в пух и прах
Существует много правил и убеждений, которым мы привыкли следовать еще с детства. Однако далеко не все они работают. Достаточно просто включить здравый смысл, и все встанет на свои места.
Интернет-пользователи поделились на Reddit теми советами, которые совершенно не работают в жизни.
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Противоположности притягиваются. Наличие разных ценностей и интересов не может притягивать людей друг к другу. В конечном итоге пары, которые не имеют ничего общего между собой, распадаются. @Samwise-is-my-hero
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Вегетарианцы едят здоровую еду и находятся в хорошей физической форме. Я являюсь вегетарианцем уже на протяжении 15 лет. Все думают, что я ем здоровую пищу. Но мой рацион состоит из пасты и пиццы, на приготовление которых требуется меньше времени, чем на то, чтобы их съесть. @DarkStrobeLight
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При ожоге подставьте пораженный участок под холодную воду. Обожженная кожа остается эластичной. При контакте с холодной водой она может деформироваться. Поэтому используйте слегка теплую воду. @ghbforeveryone
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Включите горячую воду, если собираетесь вылить жир в раковину. Горячая вода не дает жиру застыть только до определенного момента. Дальше вода будет остывать, и жир затвердеет. Поэтому никогда не сливайте жир в раковину! @PipeCop
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Сильная обжарка кофейных зерен увеличивает содержание кофеина в них. Степень обжарки практически не влияет на количество кофеина в кофе. К тому же кофеин имеет свойство разрушаться под воздействием высоких температур. @PM_ME_ARMPIT_FUZZ
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Выберите работу по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни. Неправда. Это большой труд, даже если работа приносит удовольствие. Я не отговариваю людей делать то, что им нравится. Я хочу, чтобы они предвидели возможные риски и проблемы, которые могут возникнуть в процессе. @cocoandrew
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Запрокиньте голову назад, если из носа идет кровь. Несмотря на то, что делать это категорически нельзя, всегда найдутся советчики, которые с умным видом порекомендуют откинуть голову назад. Нужно помнить, что кровь, стекающая в гортань, может попасть в дыхательные пути, что приведет к необратимым последствиям.
У меня часто идет кровь из носа, и в такие моменты я просто сижу, приложив платок к носу, и думаю о своем. И если мимо проходят люди (в основном пожилые), они всегда советуют запрокинуть голову назад. Нет, спасибо, я не хочу залить свое горло кровью. @soullesshostess
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Нужно подождать 24 часа, чтобы подать заявление о пропаже человека. В криминальных шоу всегда говорят, что первые сутки имеют решающее значение в процессе поиска. Если у вас действительно есть основания полагать, что с человеком случилась беда, нужно действовать сразу. @PKMNtrainerKing
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Глаза человека — лучшие свидетели всего происходящего. Однажды мой учитель и его друзья сели в автомобиль и собирались выезжать с парковки торгового центра. Внезапно появился парень и направил на них пистолет. Все закончилось хорошо, они смогли покинуть парковку, не пострадав. Когда в полиции их попросили описать нападавшего, каждый описал его по-разному, хотя все видели его лицо при одних и тех же обстоятельствах. @interstellarpolice
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Птицы перестанут заботиться о выпавшем из гнезда птенце, если вы к нему прикоснетесь. Нет, не перестанут! Положите птенца обратно в гнездо. Птицы примут его в свою семью, даже если он выпал из чужого гнезда. @wandereet
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Чем жестче вы отстаиваете свою позицию, тем выше вероятность, что вам уступят и вы добъетесь своего. Выбрав грубую манеру общения, к примеру, с работником торговли, вы вряд ли добьетесь своего. Он быстрее пойдет вам навстречу, если вы будете вежливы и добры. @Nelik1
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Чем суровее наказание, тем меньше найдется желающих нарушить закон. Суровое наказание не способно удержать человека от совершения преступления. Если бы этот принцип работал, то наркоторговцы отказались бы от этого дела, поскольку боялись бы наказания. Но, как показывает статистика, люди не учитывают последствий своих действий. @murrdock19
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Если вы выйдете на улицу с мокрыми волосами после принятия ванны, вы заболеете. Причиной возникновения простуды являются бактерии, и выше вероятность их подхватить в закрытом помещении при высоком скоплении людей. @quickflik
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Если на улице прохладно и солнце неяркое, то можно не переживать о солнечных ожогах. Прочитала на постере в отделении дерматологии, что облака пропускают до 80 % вредного ультрафиолетового излучения. Когда на улице лежит снег, получить солнечные ожоги очень легко, поскольку лучи отражаются от снега. То же самое происходит при нахождении в воде. @EmptyRepresentative5
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Если вы состоите в отношениях, но испытываете чувства к кому-то еще, то эти отношения обречены и их нужно заканчивать. Чушь собачья! Перед тем как разорвать существующие отношения, разберитесь, что происходит в вашем сердце и вашей голове. Вполне допустимо иметь интерес к другим людям, и это не значит, что нужно разрушать то, что уже есть. Бросить парня только потому, что коллега кажется очень милым, — это глупо. Когда ситуация кажется запутанной, нужно набраться сил и поговорить со своей второй половинкой. Что я, собственно, и сделал. @jackofangels
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Игнорируйте хулиганов, и они оставят вас в покое. Нет, не оставят. Они просто увидят вашу слабость. @drbusty
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Расстояние укрепляет отношения. Это отлично работает с людьми, которых вы терпеть не можете. @Sayakai
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Юность — это лучшие годы жизни. Все, кто так говорит, неправы. Я ненавидел школу, университет, отсутствие свободы. Сейчас я работаю в среднем по 50 часов в неделю, у меня есть деньги, свобода. Я делаю то, что хочу. @eleventytwelv
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Хорошее случается с теми, кто умеет ждать. Нет, не случается. Если сидеть на своей пятой точке и ничего не предпринимать, то ничего не произойдет. Нужно быть активным. @pythonwriter99
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Помиритесь, прежде чем лечь спать, если вы поссорились со своей второй половинкой. Игнорирование этого правила спасло нас с мужем от развода. Знаете, сколько глупых драк происходит, когда уставшие люди выясняют отношения? Поэтому я пользуюсь другим правилом: никаких серьезных разговоров до 8:00 и после 22:00. Спорить, когда ты уставший, — не лучшая идея. @kbreu12
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Если вы получили ранение каким-либо предметом, нужно сразу извлечь его из тела, не дожидаясь прибытия врачей. Этот самый предмет как раз сдерживает кровь. Стоит только вытащить его, как человек тут же истечет кровью. @darkstormchaser
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Чем медленнее и осторожнее вы едете, тем лучше. Сложно придумать что-то более далекое от истины. Чтобы быть в безопасности на дороге и предотвращать образование пробок, используйте тактику защиты и наступления. Не будьте милым. Будьте предсказуемым. @Canadianbreeder25
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Чем жестче щетина зубной щетки, тем лучше она чистит зубы. Единственное, чего вы добьетесь, — это воспаления десен. Нужно чистить зубы мягкой щеткой в течение 2–3 минут круговыми движениями, а не водить ею из стороны в сторону по зубам. @ah-dou
Какими нерабочими советами вы бы дополнили этот список? Делитесь в комментариях своими мыслями на этот счет.