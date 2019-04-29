23 популярных правила, которые пользователи сети разнесли в пух и прах

Выберите работу по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни. Неправда. Это большой труд, даже если работа приносит удовольствие. Я не отговариваю людей делать то, что им нравится. Я хочу, чтобы они предвидели возможные риски и проблемы, которые могут возникнуть в процессе. @ cocoandrew

Запрокиньте голову назад, если из носа идет кровь. Несмотря на то, что делать это категорически нельзя, всегда найдутся советчики, которые с умным видом порекомендуют откинуть голову назад. Нужно помнить, что кровь, стекающая в гортань, может попасть в дыхательные пути, что приведет к необратимым последствиям.

У меня часто идет кровь из носа, и в такие моменты я просто сижу, приложив платок к носу, и думаю о своем. И если мимо проходят люди (в основном пожилые), они всегда советуют запрокинуть голову назад. Нет, спасибо, я не хочу залить свое горло кровью. @soullesshostess