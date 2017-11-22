20+ пар, которые умеют посмеяться друг над другом и делают это мастерски

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Отношения — это труд и постоянная работа над собой. Но если относиться к ним проще, то ваша любовная лодка никогда не разобьется о быт, а станет только крепче и проплывет долгие, счастливые годы. AdMe.ru нашел 23 пары, чья совместная жизнь полна самоиронии и веселья.

«Сказала парню, который обожает кока-колу, что мне больше нравится пепси. Вот что я увидела, когда вернулась домой»

«Я назвал жену изготовителем сэндвичей»

«Так жена упаковала мне обед»

«Вот так с женой „делим“ шкаф в ванной»

«Девушка попросила откусить мое мороженое. Уверен, это достаточно веская причина для расставания»

«Муж сказал, что купил мне бриллиантовое колье»

«Подруга попросила меня приготовить рыбу на ужин. Дам вам знать, если завтра мы все еще будем вместе»

«Жена попросила устроить „обычную“ вечеринку по случаю дня рождения»

«Я сделал розы из бекона для своей жены»

«Так я поздравила мужа с 1-м апреля»

В отношениях нужно уметь делать правильные и доступные намеки

Защита от жены

Так выглядит начало войны

«Сестра сказала, что потеряла мужа в детском магазине. Через 20 минут он нашелся»

«Моя девушка осталась одна дома и пыталась убить паука дротиками»

«У меня есть причины покупать для жены отдельный тюбик пасты»

Мужу не дали визу, поэтому девушка поехала в путешествие одна и не забывала присылать ему фотографии

«Спросил жену, где мои глазные капли. На что она ответила: „В спальне на тумбочке под выключателем, зажаты между стенками“»

«Два года мы хранили хлам в гараже, потому что жене было жаль его выкидывать. А сейчас я повесил все это как произведения искусства в комнате, которую мы не используем»

«Мы просматривали мои старые фотографии, когда моя жена начала смеяться и достала из шкафа лекарство от блох для собаки»

«Жена сказала, что я сам могу выбрать декор для ванной»

«Добавил изображение дракона к освежителю воздуха, которым пользуется жена. Теперь он плюется кислотой каждые 30 минут»

«Мой парень — продавец на Амазоне. Вот что я нашла дома сегодня»

Случалось ли с вами или вашими друзьями что-то подобное? Расскажите в комментариях.