23 паранормальных снимка, которые напугают лучше любого фильма ужасов
Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с чем-то мистическим. Непонятные шорохи в соседней комнате, внезапное пробуждение посреди ночи с чувством чьего-то тяжелого взгляда на себе, легкое шевеление штор в комнате, где нет сквозняка. Как правило, мы быстро находим объяснение всем этим вещам, прежде всего — для собственного успокоения.
Мы в АdMe.ru собрали для вас жуткие фотографии, на которых происходят странные вещи. Некоторым из них есть объяснение, а некоторые так и останутся загадкой. По крайней мере, для нас.
Кто-то решил подшутить и подвесил мешок с мусором вот таким образом. Ужасающая картина
«Решил передвинуть старую подставку для нот, которая всегда стояла в захламленном углу. Теперь мне кажется, что не следовало этого делать»
Если вы вдруг подумали, что монстры ездят на автомобилях, то вы ошибаетесь. Это девушка с очень длинными ногтями
«Тень моей подруги выглядит так, словно просматривает фотографии на своей камере»
«Поставили монстра в темном коридоре нашего офиса. Для лучшего эффекта сделали светящиеся глаза»
Отличный пример того, как выглядят и как чувствуют себя люди со скрытой депрессией
«Я просто сфотографировала своих собак на прогулке»
«Я дома один. У меня нет младших братьев, сестер или племянников. И я чуть не сошел с ума, пока шел к этой чертовой двери»
«Мы сняли старый паркет. Кто-то оставил нам послание»
Жуткий мир под слоем льда
«Когда племянница нашла тушь»
Детская площадка. Словно декорация к страшному фильму
«Кот любит смотреть в стиральную машинку. Решила сфотографировать его, но на телефоне сработала вспышка. Жутко»
«Тень от пакета и гитары. Пугающая тень...»
«Выходи, поиграй с нами»
«Перед выходом из квартиры всегда смотрю в глазок. Очень хорошо, что это был всего лишь мотылек»
«Идем после ночного сеанса кино по пустому торговому центру. Это всего лишь манекен, но в следующий раз мое сердце может не выдержать»
«Пришел в гости к друзьям. В какой-то момент мое сердце чуть не остановилось. А это просто очень хороший рисунок на шторке для душа»
Это просто тень от спутниковых тарелок на крыше и включенная люстра в квартире
«Я повесил сушиться костюм для дайвинга на балконе. А мой отец чуть не получил инфаркт»
Когда идешь в лес, нужно быть готовым ко всему
И без того местами страшные дворы для кого-то стали еще страшнее
Бонус: жнец проверяет инвентарь, или Смерть, стоящая у моста Золотые ворота. Этот мост является одним из самых популярных мест в мире у самоубийц
А вы когда-нибудь сталкивались с паранормальными явлениями? Нам будет интересно почитать ваши страшные истории.
Фото на превью ksersks / pikabu, Arakabora / pikabu