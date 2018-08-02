23 паранормальных снимка, которые напугают лучше любого фильма ужасов

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Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с чем-то мистическим. Непонятные шорохи в соседней комнате, внезапное пробуждение посреди ночи с чувством чьего-то тяжелого взгляда на себе, легкое шевеление штор в комнате, где нет сквозняка. Как правило, мы быстро находим объяснение всем этим вещам, прежде всего — для собственного успокоения.

Мы в АdMe.ru собрали для вас жуткие фотографии, на которых происходят странные вещи. Некоторым из них есть объяснение, а некоторые так и останутся загадкой. По крайней мере, для нас.

Кто-то решил подшутить и подвесил мешок с мусором вот таким образом. Ужасающая картина

«Решил передвинуть старую подставку для нот, которая всегда стояла в захламленном углу. Теперь мне кажется, что не следовало этого делать»

Если вы вдруг подумали, что монстры ездят на автомобилях, то вы ошибаетесь. Это девушка с очень длинными ногтями

«Тень моей подруги выглядит так, словно просматривает фотографии на своей камере»

«Поставили монстра в темном коридоре нашего офиса. Для лучшего эффекта сделали светящиеся глаза»

Отличный пример того, как выглядят и как чувствуют себя люди со скрытой депрессией

«Я просто сфотографировала своих собак на прогулке»

«Я дома один. У меня нет младших братьев, сестер или племянников. И я чуть не сошел с ума, пока шел к этой чертовой двери»

«Мы сняли старый паркет. Кто-то оставил нам послание»

Жуткий мир под слоем льда

«Когда племянница нашла тушь»

Детская площадка. Словно декорация к страшному фильму

«Кот любит смотреть в стиральную машинку. Решила сфотографировать его, но на телефоне сработала вспышка. Жутко»

«Тень от пакета и гитары. Пугающая тень...»

«Выходи, поиграй с нами»

«Перед выходом из квартиры всегда смотрю в глазок. Очень хорошо, что это был всего лишь мотылек»

«Идем после ночного сеанса кино по пустому торговому центру. Это всего лишь манекен, но в следующий раз мое сердце может не выдержать»

«Пришел в гости к друзьям. В какой-то момент мое сердце чуть не остановилось. А это просто очень хороший рисунок на шторке для душа»

Это просто тень от спутниковых тарелок на крыше и включенная люстра в квартире

«Я повесил сушиться костюм для дайвинга на балконе. А мой отец чуть не получил инфаркт»

Когда идешь в лес, нужно быть готовым ко всему

И без того местами страшные дворы для кого-то стали еще страшнее

Бонус: жнец проверяет инвентарь, или Смерть, стоящая у моста Золотые ворота. Этот мост является одним из самых популярных мест в мире у самоубийц