23 остроумных человека, которые научат вас правильно относиться к бывшим
Не всем везет с первого раза встретить любовь всей своей жизни, поэтому многие из нас терпят неудачи в любви. Главное — уметь отпускать прошлое и относиться к нему с юмором, как это делают люди из нашей подборки. В конце статьи мы приготовили бонус, который поможет наконец ответить на животрепещущий вопрос: общаться с бывшими или нет?
Мы в AdMe.ru считаем, что не стоит копить обиды, а лучше посмеяться над былыми неудачами. Смотрите, какие смешные фото, твиты и СМС о расставаниях мы собрали для вас!
Наткнулся на фото 10-летней давности, где я и мой брат с нашими бывшими женами. Не стал удалять, а немного поправил ее
Главное, не начать смотреть следующий сезон
Не стал унывать
В расставаниях есть свои плюсы
И минусы
«Моя бывшая каждую пару месяцев присылает мне это сообщение»
«Знакомьтесь, новый парень моей бывшей жены»
Искреннее признание
«Мечтала перед сном, что отвечу ему как-нибудь так»
Когда жена подала на развод и сказала, что поделит все поровну
Добавлять в черный список — это традиция
Порой она перерастает в целое событие
Когда все вокруг напоминает о расставании
«Бывшая устроила сюрприз на день рождения. Только надписи были немного обидные»
В жизни он симпатичнее, просто тут фотка такая
«Конечно же, мой бывший случайно отправил мне селфи со свидетельством о заключении брака»
Может, он про балкон?
Когда увидел свою бывшую с новым парнем
Счетчик обнулился
Когда вы идете на Хеллоуин со своим бывшим
«Я пью, чтобы забыть». «Меня».
Уровень уверенности в себе, когда смотрит бывший: «Мисс Вселенная»
«У меня всегда под рукой свежий мем на тот случай, если напишет бывший»
Кого-то выселяют
Бонус: эта табличка поможет вам решить, стоит ли встретиться с бывшим
А как вы относитесь к своим бывшим партнерам? Может, с кем-то получается поддерживать теплые отношения?
Фото на превью PiggyStarDust / imgur