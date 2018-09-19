23 остроумных человека, которые научат вас правильно относиться к бывшим

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Не всем везет с первого раза встретить любовь всей своей жизни, поэтому многие из нас терпят неудачи в любви. Главное — уметь отпускать прошлое и относиться к нему с юмором, как это делают люди из нашей подборки. В конце статьи мы приготовили бонус, который поможет наконец ответить на животрепещущий вопрос: общаться с бывшими или нет?

Мы в AdMe.ru считаем, что не стоит копить обиды, а лучше посмеяться над былыми неудачами. Смотрите, какие смешные фото, твиты и СМС о расставаниях мы собрали для вас!

Наткнулся на фото 10-летней давности, где я и мой брат с нашими бывшими женами. Не стал удалять, а немного поправил ее

Главное, не начать смотреть следующий сезон

Не стал унывать

В расставаниях есть свои плюсы

И минусы

«Моя бывшая каждую пару месяцев присылает мне это сообщение»

«Знакомьтесь, новый парень моей бывшей жены»

Искреннее признание

«Мечтала перед сном, что отвечу ему как-нибудь так»

Когда жена подала на развод и сказала, что поделит все поровну

Добавлять в черный список — это традиция

Порой она перерастает в целое событие

Когда все вокруг напоминает о расставании

«Бывшая устроила сюрприз на день рождения. Только надписи были немного обидные»

В жизни он симпатичнее, просто тут фотка такая

«Конечно же, мой бывший случайно отправил мне селфи со свидетельством о заключении брака»

Может, он про балкон?

Когда увидел свою бывшую с новым парнем

Счетчик обнулился

Когда вы идете на Хеллоуин со своим бывшим

«Я пью, чтобы забыть». «Меня».

Уровень уверенности в себе, когда смотрит бывший: «Мисс Вселенная»

«У меня всегда под рукой свежий мем на тот случай, если напишет бывший»

Кого-то выселяют

Бонус: эта табличка поможет вам решить, стоит ли встретиться с бывшим

А как вы относитесь к своим бывшим партнерам? Может, с кем-то получается поддерживать теплые отношения?