23 особенности, которые объединяют всех жителей этой планеты
Никто не уникален в своих поступках и чувствах. Будь то дурацкое фото на паспорт или швейные принадлежности в коробке из-под печенья, есть вещи, которые объединяют людей со всех уголков Земли, какими бы разными мы ни были. Давайте посмотрим, сколько общего у нас на самом деле.
AdMe.ru собрал 23 вещи, которые хоть раз случались с любым из нас.
Каждый раз, когда фотографируешься на документы
Те, у кого все получается как надо, — волшебники
Каждый раз недоумеваю
Кажется, все, кроме Джеймса Бонда, тратят минимум 10 минут, чтобы разобраться в этой головоломке
Я, когда прокручиваю в голове спор, который был 6 часов назад, но с новыми, более убедительными аргументами
Когда ты караулишь микроволновку, чтобы выключить ее до того, как она разбудит весь дом
Все мы немножко актеры
Когда ты принимаешь душ и делаешь вот так, представляя себя Акваменом
Когда ты смотришь на свои фотографии в молодости и на свои фотографии сейчас
Есть вещи, перед которыми любая логика отступает
Я, когда выхожу потусить со своей 22-летней соседкой и ее друзьями
«Пожалуйста, не трогайте меня. Я очень, очень старая. Спасибо».
Тот случай, когда третьего не дано
Когда тебе нужно внимание, но при этом ты очень ценишь личное пространство
Аэропорт — это маленький оазис анархии
«Моя жизнь в двух предложениях»
Когда все твои друзья вдруг повзрослели и у них грандиозные жизненные достижения, а ты чувствуешь, что отстаешь, но все равно хочешь поддержать их
Каждый раз, когда надо быстро сгонять из дома в машину
Наглядная иллюстрация того, как проходят мои будни
Когда болтаешь по Facetime с лучшей подругой
Я: «Мне нужно начать правильно питаться».
Тоже я: «Ну побалуй же себя, ты это заслужила».
Друзья: «Пойдем потусим сегодня?»
Я: «Не могу, очень много дел...»
Отпуск, который нужен каждому
Когда дедлайн по сдаче проекта на носу
Поделитесь, сколько пунктов совпало у вас?
Фото на превью MarujaDesespera/twitter