23 особенности, которые объединяют всех жителей этой планеты

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Никто не уникален в своих поступках и чувствах. Будь то дурацкое фото на паспорт или швейные принадлежности в коробке из-под печенья, есть вещи, которые объединяют людей со всех уголков Земли, какими бы разными мы ни были. Давайте посмотрим, сколько общего у нас на самом деле.

AdMe.ru собрал 23 вещи, которые хоть раз случались с любым из нас.

Каждый раз, когда фотографируешься на документы

Те, у кого все получается как надо, — волшебники

Каждый раз недоумеваю

Кажется, все, кроме Джеймса Бонда, тратят минимум 10 минут, чтобы разобраться в этой головоломке

Я, когда прокручиваю в голове спор, который был 6 часов назад, но с новыми, более убедительными аргументами

Когда ты караулишь микроволновку, чтобы выключить ее до того, как она разбудит весь дом

Все мы немножко актеры

Когда ты принимаешь душ и делаешь вот так, представляя себя Акваменом

Когда ты смотришь на свои фотографии в молодости и на свои фотографии сейчас

Есть вещи, перед которыми любая логика отступает

Я, когда выхожу потусить со своей 22-летней соседкой и ее друзьями

«Пожалуйста, не трогайте меня. Я очень, очень старая. Спасибо».

Тот случай, когда третьего не дано

Когда тебе нужно внимание, но при этом ты очень ценишь личное пространство

Аэропорт — это маленький оазис анархии

«Моя жизнь в двух предложениях»

Когда все твои друзья вдруг повзрослели и у них грандиозные жизненные достижения, а ты чувствуешь, что отстаешь, но все равно хочешь поддержать их

Каждый раз, когда надо быстро сгонять из дома в машину

Наглядная иллюстрация того, как проходят мои будни

Когда болтаешь по Facetime с лучшей подругой

Я: «Мне нужно начать правильно питаться». Тоже я: «Ну побалуй же себя, ты это заслужила».

Друзья: «Пойдем потусим сегодня?» Я: «Не могу, очень много дел...»

Отпуск, который нужен каждому

Когда дедлайн по сдаче проекта на носу

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