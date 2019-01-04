23 новогодних фото, которые раскрывают послевкусие праздника во всей красе

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Не успели олени Санты скрыться за горизонтом, как пользователи сети начали активно делиться фотомоментами праздничного послевкусия. Кто-то сожалеет о сделанном подарке, кто-то сам получил презент, не оправдавший ожиданий, а кто-то вообще сдал живую елку обратно в магазин.

AdMe.ru искренне надеется, что, несмотря на неизбежные хлопоты и форс-мажоры, ваш новогодний праздник прошел на позитиве.

Мгновенное сожаление о сделанном подарке

«Мы ждали в очереди 2,5 часа, чтобы сделать этот чудесный праздничный снимок»

«Вот почему мы с сестрой-близнецом должны покупать рождественские подарки вместе. Извини, бабуля!»

Эти ребята решили, что для создания праздничной атмосферы немного творческого беспорядка не помешает

«Сестра получила в подарок самую желанную книгу. На испанском»

«Мой 8-летний сын попросил $ 5 000 на Рождество. Я купил деньги на Amazon. Сначала он был в восторге, но потом разозлился»

«Это первое Рождество моей дочери. Ее двоюродному брату не слишком нравится делиться с ней дедушкой»

«Бабушка любит дарить нам пазлы на Рождество. Она думала, что это эльф»

Так сбывается и тут же рушится мечта

«Мы думали, что оберточная бумага была серебряной... Кто, черт возьми, продает прозрачную оберточную бумагу?»

«Этим утром какие-то дети решили поджечь мою лодку. Счастливого Рождества»

Когда твоя мама (Санта) случайно написала твое имя на подарке для младшего брата

Когда спешишь распаковать свой подарок и берешь в руки ножницы

Новогодний уровень: Бог

Пользовательское соглашение для Санты

«Съедая это печенье, вы принимаете условия пользовательского соглашения и не будете предъявлять иск, если данное печенье окажется невкусным».

Попросил маму подарить какой-нибудь продукт Apple

Какой-то парень вернул эту елку в магазин на следующий день после Рождества. Возврат был принят

«Думаю, я нелюбимый ребенок»

Угадайте, кто в этой семье получил лучший подарок?

«Привел своих двоюродных братьев, которые приехали из другого города, в торговый центр. Забыл, что их вообще никуда нельзя брать»

«Конец рождественского сезона мне понравился...»

Счастливого Нового года...

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А как прошли ваши праздничные дни?