23 новогодних фото, которые раскрывают послевкусие праздника во всей красе
Не успели олени Санты скрыться за горизонтом, как пользователи сети начали активно делиться фотомоментами праздничного послевкусия. Кто-то сожалеет о сделанном подарке, кто-то сам получил презент, не оправдавший ожиданий, а кто-то вообще сдал живую елку обратно в магазин.
AdMe.ru искренне надеется, что, несмотря на неизбежные хлопоты и форс-мажоры, ваш новогодний праздник прошел на позитиве.
Мгновенное сожаление о сделанном подарке
«Мы ждали в очереди 2,5 часа, чтобы сделать этот чудесный праздничный снимок»
«Вот почему мы с сестрой-близнецом должны покупать рождественские подарки вместе. Извини, бабуля!»
Эти ребята решили, что для создания праздничной атмосферы немного творческого беспорядка не помешает
«Сестра получила в подарок самую желанную книгу. На испанском»
«Мой 8-летний сын попросил $ 5 000 на Рождество. Я купил деньги на Amazon. Сначала он был в восторге, но потом разозлился»
«Это первое Рождество моей дочери. Ее двоюродному брату не слишком нравится делиться с ней дедушкой»
«Бабушка любит дарить нам пазлы на Рождество. Она думала, что это эльф»
Так сбывается и тут же рушится мечта
«Мы думали, что оберточная бумага была серебряной... Кто, черт возьми, продает прозрачную оберточную бумагу?»
«Этим утром какие-то дети решили поджечь мою лодку. Счастливого Рождества»
Когда твоя мама (Санта) случайно написала твое имя на подарке для младшего брата
Когда спешишь распаковать свой подарок и берешь в руки ножницы
Новогодний уровень: Бог
Пользовательское соглашение для Санты
«Съедая это печенье, вы принимаете условия пользовательского соглашения и не будете предъявлять иск, если данное печенье окажется невкусным».
Попросил маму подарить какой-нибудь продукт Apple
Какой-то парень вернул эту елку в магазин на следующий день после Рождества. Возврат был принят
«Думаю, я нелюбимый ребенок»
Угадайте, кто в этой семье получил лучший подарок?
«Привел своих двоюродных братьев, которые приехали из другого города, в торговый центр. Забыл, что их вообще никуда нельзя брать»
«Конец рождественского сезона мне понравился...»
Счастливого Нового года...
Новогодняя акция от IKEA в Санкт-Петербурге: бесплатный рассол от похмелья
А как прошли ваши праздничные дни?
Фото на превью tom1steve / Reddit