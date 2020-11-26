23 находки, о предназначении которых пользователи сети гадали не один день

Можно подумать, что в современном мире совершить открытие сложно, но это совсем не так. Нас окружает множество загадок и странных предметов, о предназначении которых невозможно догадаться с первого раза. В таких ситуациях смогут помочь интернет-пользователи, которые с удовольствием расскажут, что же это за штука, если вы покажете им ее фото.

Мы в AdMe.ru просмотрели новые находки пользователей со всего мира и отобрали наиболее загадочные.

1. «На стене у нас в квартире есть странная штука, она двигается. От нее идет кабель, а в углублении спереди — что-то похожее на пуговицу»

Ответ: «Это кнопка аварийного вызова медсестры. Скорее всего, раньше в вашем доме был дом престарелых».

2. «Я нашел это в замороженной еде. Оно острое, твердое и колючее. Что это?»

Ответ: «Вероятнее всего, это стручок с семенами, похоже, от бобовых растений».

3.«Нашел в вещах моего отца. Необычная бархатная коробочка с черным предметом внутри»

Ответ: «Это старинный карманный согреватель для рук. Внутри коробки находится стержень — это уголь. Его нужно зажечь, закрыть и положить в карман».

4. «Для чего нужны эти отверстия в розетке? Она находится в главной спальне дома, построенного в конце 1970-х годов»

Ответ: «Это старая телевизионная антенна».

5. «Тяжелая масса, которая висит на линии электропередачи»

Ответ: «Это арт-объект, расположенный в одном из бразильских университетов. Художественное произведение создала 59-летняя студентка Марилу Черкейра. Для работы использовались такие материалы, как пена, пластиковая упаковка, газеты, пенополистирол и камни, а также краска».

6. «Что это за волокнистые вкладки в запечатанной упаковке?»

Ответ: «Это антизапотевающие вставки, которые часто используются в водонепроницаемом корпусе экшен-камер типа GO Pro».

7. «Нашел в старом кожаном (возможно, медицинском) чемодане. Длина 12 см, клешни открываются при нажатии на красную кнопку»

Ответ: «Это старинные щипцы для оливок».

8.«Отец нашел это с помощью металлоискателя. Размер примерно 5×4 см. Что это такое?»

Ответ: «Это часть браслета или пояса. Она соединялась с другими такими же деталями».

9. «Что это за странный осадок оранжевого цвета?»

Ответ: «Это железобактерии. Скорее всего, труба используется для отвода грунтовых вод. Такие бактерии обычно есть в грунтовых водах, и если труба сделана из железа или если в почве есть железо, то бактерии будут потреблять его и выделять такой осадок».

10. «Я нашла его в винтажном магазине. Мне сказали, что это для сыра. Они правы?»

Ответ: «Это Feuerzange — держатель для кусочков сахара, используемый при изготовлении немецкого огненного пунша Feuerzangenbowle».

11. «Друг нашел это вместе с запиской в ​​лесу в Германии. Кажется чем-то опасным, но никто не знает, что это такое и о чем записка»

«Мы превратимся в ядовитые испарения, если будем гореть в твоем камине».

Ответ: «Скорее всего, это старый сухой сосновый сок. Он довольно хорошо горит, но токсичен, поэтому его нельзя использовать в закрытых помещениях. Об этом и предупреждают в записке».

12. «Нашел это во время ремонта. Есть идеи?»

Ответ: «Это артиллерийский снаряд, возможно, 155-й. Похоже, он не стреляный, поэтому не трогайте его и вызовите специалистов».

13. «Пришло мне по почте. Маленькие стеклянные трубки с двумя крошечными шарикоподшипниками внутри. Я такое не заказывал»

Ответ: «Это погремушки, которые помещают внутрь рыболовных приманок. Они создают шум и привлекают рыбу».

14. «Нашел этот предмет на пляже. Он твердый и пахнет водорослями, что это?»

Ответ: «Это кодиум бурса — зеленые морские водоросли среднего размера».

15. «Я нашел это в больнице, где работаю. Понятия не имею, что оно делает»

Ответ: «Это пластиногиб. Его используют для подгонки пластин к закругленным или неровным поверхностям, например к костям».

16. «Странная металлическая деталь, которую я периодически нахожу в спичечных коробках»

Ответ: «Это булавка для спичек. Она использовалась для того, чтобы держать спички при зажигании свечей, или для зажигания обломленных спичек. Носили такую булавку обычно прямо на рубашках».

17. «Я нашла эту комнату в заброшенном здании. Кто-нибудь знает, для чего ее использовали?»

Ответ: «Это раздевалка для шахтеров. В корзины помещалась рабочая одежда, которая потом поднималась наверх и закреплялась».

18. «Несколько таких штуковин поступило в благотворительный магазин, где я работаю. Они без клея и похожи на воск»

Ответ: «Это защита велосипедных шин от шипов, которая помещается между внутренней частью каркаса шины и внутренней камерой. Она помогает предотвратить проколы камеры».

19. «Друг получил по наследству от своего прадеда. Ему сказали, что эта штука была сделана в Персии около 2 000 лет назад»

Ответ: «Это шпилька или прищепка / брошь».

20. «Какая-то странная миска в виде гуся»

Ответ: «Вероятнее всего, это умывальник, потому что он неглубокий, но в то же время широкий. Или это может быть азиатская купель для новорожденных».

21. «Что это за металлический предмет?»

Ответ: «Это точилка лезвий для бритвы. Нужно держать точилку за ручку, поместить лезвие опасной бритвы между вращающимися колесами сверху и протягивать его».

22. «Что это за молоток?»

Ответ: «Это инструмент для резки оконного стекла».

23. «Странная металлическая роза примерно 8–10 см в длину залита бетоном перед входом в паб»

Ответ: «Эта роза символизирует название паба, которое звучит как „Дикая роза“».