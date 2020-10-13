23 наглые морды, которые при виде еды напрочь забыли о совести

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Наши домашние любимцы поднимают настроение, помогают справляться с депрессией. Даже считается, что собаки могут распознавать человеческие недуги. Но и самые «примерные мальчики» иногда превращают обычный обед в квест. Поклянчить кусочек со стола или просто-напросто стянуть что-то — нормальное дело.

Жизнь с животными — это не только 3-4 кг дополнительной пушистой мимимишности, но и отличный антидепрессант. И AdMe.ru уж точно с этим согласен.

«Если это не лежанка, то почему тогда оно такое тепленькое?»

«У меня было ужасное утро. И потом еще эта чертова белка стянула мою булочку, которую я специально оставил, чтобы позже насладиться»

«Я так же ходил по магазинам в детстве»

«Он просто пометил свою печеньку»

«Моя собака стянула арахисовое масло»

«Вот именно поэтому мы наверх сейчас тоже ставим подстаканники»

«Он и сам не знает, зачем это делает»

А тут поймали с поличным воришку наггетсов

«Мой парень поставил попкорн в микроволновку, приготовил миску, а потом вернулся за ней и увидел это»

«Наглый посетитель кафе. Прямо с тарелки схватил корочку»

«Ну спасибо, Тыковка»

«И так постоянно, когда я разгружаю посудомойку»

«Он разобрался, как открывать хлебницу»

«По усам текло, а в рот не попало»

Когда ты живешь с котом, ты должен понимать, что шерсть будет везде. Что, шерсть в еде? Это приправа

«По-моему, он знает, что у меня есть тост»

«Пенни заметила, что у тебя слишком много тако, и знает, что ты следишь за весом»

А любителей здоровой пищи сейчас все больше

«Когда мамочкин обед пахнет ну слишком вкусно»

«Просто найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как Ария смотрит на бекон»

«Жареный цыпленок способен объединить семью»

«Горошек, ты будешь моим!»