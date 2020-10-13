23 наглые морды, которые при виде еды напрочь забыли о совести
Наши домашние любимцы поднимают настроение, помогают справляться с депрессией. Даже считается, что собаки могут распознавать человеческие недуги. Но и самые «примерные мальчики» иногда превращают обычный обед в квест. Поклянчить кусочек со стола или просто-напросто стянуть что-то — нормальное дело.
Жизнь с животными — это не только 3-4 кг дополнительной пушистой мимимишности, но и отличный антидепрессант. И AdMe.ru уж точно с этим согласен.
«Если это не лежанка, то почему тогда оно такое тепленькое?»
«У меня было ужасное утро. И потом еще эта чертова белка стянула мою булочку, которую я специально оставил, чтобы позже насладиться»
«Я так же ходил по магазинам в детстве»
«Он просто пометил свою печеньку»
«Моя собака стянула арахисовое масло»
«Вот именно поэтому мы наверх сейчас тоже ставим подстаканники»
«Он и сам не знает, зачем это делает»
А тут поймали с поличным воришку наггетсов
«Мой парень поставил попкорн в микроволновку, приготовил миску, а потом вернулся за ней и увидел это»
«Наглый посетитель кафе. Прямо с тарелки схватил корочку»
«Ну спасибо, Тыковка»
«И так постоянно, когда я разгружаю посудомойку»
«Он разобрался, как открывать хлебницу»
«По усам текло, а в рот не попало»
Когда ты живешь с котом, ты должен понимать, что шерсть будет везде. Что, шерсть в еде? Это приправа
«По-моему, он знает, что у меня есть тост»
«Пенни заметила, что у тебя слишком много тако, и знает, что ты следишь за весом»
А любителей здоровой пищи сейчас все больше
«Когда мамочкин обед пахнет ну слишком вкусно»
«Просто найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как Ария смотрит на бекон»
«Жареный цыпленок способен объединить семью»
«Горошек, ты будешь моим!»
Наверняка всем знакомы эти ситуации. Как ваши питомцы ведут себя за столом?
Фото на превью Jabjab345 / reddit, missjoe / reddit