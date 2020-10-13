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23 наглые морды, которые при виде еды напрочь забыли о совести

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Наши домашние любимцы поднимают настроение, помогают справляться с депрессией. Даже считается, что собаки могут распознавать человеческие недуги. Но и самые «примерные мальчики» иногда превращают обычный обед в квест. Поклянчить кусочек со стола или просто-напросто стянуть что-то — нормальное дело.

Жизнь с животными — это не только 3-4 кг дополнительной пушистой мимимишности, но и отличный антидепрессант. И AdMe.ru уж точно с этим согласен.

«Если это не лежанка, то почему тогда оно такое тепленькое?»

© Jabjab345 / reddit, © missjoe / reddit

«У меня было ужасное утро. И потом еще эта чертова белка стянула мою булочку, которую я специально оставил, чтобы позже насладиться»

© lornek reddit

«Я так же ходил по магазинам в детстве»

© ordurebizarree / twitter, © jhonjayduran / twitter

«Он просто пометил свою печеньку»

© Luxnoctiss / reddit

«Моя собака стянула арахисовое масло»

© Amazing_Lynn / reddit

«Вот именно поэтому мы наверх сейчас тоже ставим подстаканники»

© Johnsonaaro2 / reddit

«Он и сам не знает, зачем это делает»

© Pedrica1 / reddit

А тут поймали с поличным воришку наггетсов

© mrnoname929 / reddit

«Мой парень поставил попкорн в микроволновку, приготовил миску, а потом вернулся за ней и увидел это»

© MooneyOne / reddit

«Наглый посетитель кафе. Прямо с тарелки схватил корочку»

© ordinary82 / reddit

«Ну спасибо, Тыковка»

© Cerberus_144 / reddit

«И так постоянно, когда я разгружаю посудомойку»

© chaostrulyreigns / reddit

«Он разобрался, как открывать хлебницу»

© EvilPenguinTrainer / reddit

«По усам текло, а в рот не попало»

© KuzmaStepanych / pikabu, © DzhaRi / pikabu

Когда ты живешь с котом, ты должен понимать, что шерсть будет везде. Что, шерсть в еде? Это приправа

© BruceInc / reddit

«По-моему, он знает, что у меня есть тост»

© jerryleebee / reddit

«Пенни заметила, что у тебя слишком много тако, и знает, что ты следишь за весом»

© James324285241990 / reddit

А любителей здоровой пищи сейчас все больше

© doodlemerm / reddit

«Когда мамочкин обед пахнет ну слишком вкусно»

© damagedtrash / reddit

«Просто найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как Ария смотрит на бекон»

© Sgt_Loco / reddit

«Жареный цыпленок способен объединить семью»

© seanbaileymd / reddit

«Горошек, ты будешь моим!»

© lucybev / reddit

Наверняка всем знакомы эти ситуации. Как ваши питомцы ведут себя за столом?

Фото на превью Jabjab345 / reddit, missjoe / reddit
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3k