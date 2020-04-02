23 крутых продавца, у которых всегда есть пара шикарных идей, как продать все и даже больше

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Владельцы магазинов идут на все, чтобы привлечь покупателей. И в этом есть масса положительных моментов: качественный сервис, акции, необычные дизайнерские решения, забота об экологии. А вишенка на торте этого бизнеса — сами продавцы. Наверняка каждый попадал в такую ситуацию: пришел в магазин, а там настолько харизматичный человек за прилавком, что купил в 3 раза больше товара, чем планировал. Опомнился уже дома. Но общение было настолько приятным, что и денег не жалко.

Мы в AdMe.ru верим, что в каждой профессии можно реализовать свой творческий потенциал, и отыскали фотографии, на которых запечатлен креатив работников сферы торговли. А в качестве бонуса в конце статьи мы разместили несколько историй о торговцах, которым наглости и напора не занимать.

1. Продавщица Шарлин лучше всех знает, как фотографироваться с товаром, чтобы его точно купили. А в группе магазина на Facebook уже собралась целая армия ее поклонников

2. Доска объявлений в книжном магазине с кратким пересказом «Ромео и Джульетты». Сразу хочется прочитать книгу и разобраться, в чем же там все-таки дело

«„Ромео и Джульетта“ не история любви. Это отношения между 13-летней девушкой и 17-летним парнем, длившиеся 3 дня, в результате которых погибли 6 человек. Искренне ваши — те, кто действительно это прочитал».

3. Человек-паук на фасаде магазина спецодежды оригинален, но он же без страховочного троса. Может, магазин не такой уж и профессиональный?

4. Полка в книжном магазине стала шедевром дизайна

5. «Идеального магазина не существует», — говорили они. Или это ловушка?

6. В этом магазине есть морозильная камера, в которой покупатели могут испытать свойства теплой одежды

7. Магазин гитар оформлен в виде усилителя

8. «Вообще-то я хотел хомячка, но продавец убедил меня взять щеночка...»

9. В этой витрине в Киото была размещена модель этого магазина, в которой была модель магазина, а в ней еще одна модель магазина

10. Вместо М и Ж — неординарные знаки на дверях туалетов в булочной. Все поняли, кому в какую сторону идти?

11. Благотворительный магазин продает тысячи случайных семейных фотографий

«Не нравится своя семья? Купи новую! Одно фото — 50 центов».

12. Магазин карандашей в Иране

13. Видимо, хозяин супермаркета обожает фильм «Большой Лебовски»

«Покупателям в махровом халате — скидка на молоко 10 %».

14. «Шарахался по супермаркету и наткнулся на это. Даже не знаю, какая тут логика»

15. Беспощадный казахский маркетинг

16. Видимо, «нкгд»

17. Zara Home vs. «Ашан». Одно для декора, другое для стройки. Не перепутайте!

18. Пожалуй, лучший зазывала, у которого ты просто обязан купить дуриан!

19. «Знакомый поинтересовался в интернет-магазине, сколько крепежей используется в турнике. Отличный ответ магазина»

20. «Заброшенный магазин гитар в моем городе»

21. «Слышь!»

22. Настоящие римские колонны внутри супермаркета в Сплите, Хорватия

23. «В моем городе есть небольшой магазин, где хозяин сам делает попкорн. И этот человек ежедневно публикует такие селфи и желает всем хорошего дня»

Бонус № 1: как заработать миллиард

«Один удачливый и крайне уверенный в себе продавец выставил объявление о продаже редчайшего экземпляра бракованный монеты ни много ни мало за миллиард рублей! Торговаться даже не пробуйте, уже пытались: парень непреклонен».

Бонус № 2: с таким подходом все что угодно можно продать

На выходных выбирал надувную «ватрушку» (их еще «тюбинги» или «плюшки» называют) в гипермаркете. Там 2 вида было. Первая — полностью закрытая с замком. Второй тип — открытая с вырезом в середине. Подходит к этим «ватрушкам» женщина и спрашивает у продавца:

— Те, что полностью закрытые и с замками, — лучше?

— С замками, конечно, лучше. Сидеть удобнее, и снег внутрь не попадает.

Женщина довольная хватает одну из них и идет на кассу. Проходит минут 5, и уже другая женщина тащит этого же продавца к «ватрушкам». Спрашивает:

— А вот те «ватрушки», где середина открытая, нормальные?

Продавец ей отвечает:

— Конечно нормальные. Будете сидеть глубже и удобней. Да и снег вытряхивать удобно: перевернули, по дну хлопнули, и все.

Женщина довольная хватает одну из тех, что с открытым верхом, и топает на кассу. © Zorro7778 / Pikabu

Бонус № 3: умение продавать

А вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с креативным подходом работников торговли?