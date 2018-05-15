23 фотографии животных, глядя на которые невозможно оставаться грустным

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У всех бывает такое состояние, когда кажется, что в жизни нет ничего хорошего, и все просто валится из рук. Тогда на помощь приунывшему человеку спешат наши четвероногие друзья: они своей искренностью, обаянием и милотой способны исправить даже самое плохое настроение. Фотографии именно таких животных мы представляем вашему вниманию в этой подобрке.

AdMe.ru собрал 23 снимка животных, которые лучше ромашкового чая и любого антидепрессанта успокоят нервы, а заодно зарядят позитивом. Попробуйте сами.

Не рекомендуется смотреть на это фото дольше минуты, иначе вам тут же захочется завести собаку

«Мой пес фотогеничнее всех моделей мира»

«Котенок приносит мне листья, которые находит в саду. Сегодня у него большой улов»

Фото из собачьего приюта

«У моего папы никогда не было кота, но он обожает играть с моим, когда приходит в гости. На днях отец подобрал котенка на улице. Теперь этот малыш спит вот так»

Пушистая гроза одуванчиков

«У меня замечательная работа, потому что там есть вот этот парень»

«Моя подруга сшила жилетку в стиле панк-рок для своего кота. Соседским собакам теперь не до смеха»

«Он сел мимо тренировочного коврика, но разве я могу расстраиваться из-за этого, глядя на него»

«Кто-то принес малыша койота в офис. Мы отдали его в центр спасения диких животных»

Знакомьтесь, это Молли, ей 9 лет, и она просто прекрасна

Чмок для очаровательного питбуля

Глаза, в которых можно утонуть

Каждый щенок на пляже становится немного тюленюшкой

Ее Котейшество

Соседский щенок требует внимания

«Двое моих лучших друзей на одной фотографии»

«Первая встреча племянника и моего щенка»

Эта красотка сразит вас своим обаянием

Этому малышу всего 11 недель, но он уже похитил немало людских сердец

Уже пожилой, но чертовски счастливый пес

Испытание силы воли: попробуйте не улыбнуться в ответ этому коту

«Мне идет?»

Делитесь фотографиями своих любимых питомцев в комментариях! Мы будем рады познакомиться с ними.