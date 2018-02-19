23 фотографии, на которых женская дружба даст фору мужской

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Почему-то принято считать, что женская дружба — это какая-то выдумка: прекрасные дамы только притворяются, а на деле друг друга не переваривают. Однако это очередной миф, который мы собираемся сейчас же развенчать.

AdMe.ru собрал 23 фотографии, которые не просто доказывают существование женской дружбы, но еще показывают, что она даже круче мужской. Уровень искренности и милоты в этом посте зашкаливает. Наслаждайтесь!

Женская дружба. Начало

«Хотела заставить парня ревновать»

«Отдал бабушке вот эти очки. Бабушкины подруги их оценили и прикупили себе такие же. Теперь вместе эта компания выглядит как крутая группа, которая вот-вот выпустит хитовый альбом»

Вы можете быть ну совершенно разными и при этом — не разлей вода. Как эти баскетболистки и чирлидеры их команды. Попробуйте угадать, кто где

«Разница в один год... Рада, что мы повзрослели»

«От волнения я упала в обморок прямо во время свадебной церемонии своей подруги»

Твоя реакция, когда подруга наконец заговорила с парнем, который ей нравится

When you're trying to talk to Ryan Reynolds and your sister is in your peripheral vision. pic.twitter.com/pmBGgBcOWN — southpaw (@nycsouthpaw) March 11, 2016

На заднем плане — Малия Обама, на переднем — Райан Рейнольдс и Саша Обама, прием в Белом Доме, 2016 год.

Когда у твоей подруги специфическое чувство юмора, но тебе оно нравится

Подруги решили, вдвоем будет легче прийти в форму. И не прогадали

«Одержав победу над анорексией, моя лучшая подруга в одиночку переехала в Калифорнию, за 2 тысячи миль от дома. Я безумно рада за нее»

«Не виделись с подругой 3 месяца и сделали презентации о том, что у нас нового»

Корчить рожи на камеру — это в крови у всех женщин, Япония, 1900-е гг.

Самый милый косплей «Скрытых фигур»

«Шел 1989 год. Мы с подругой старались следить за модными трендами как могли»

Актриса Бизи Филиппс была рядом с Мишель Уильямс в день годовщины смерти Хита Леджера

«Все в порядке».

Подарок, о котором можно только мечтать

«Лучших друзей так тяжело найти, потому что самый лучший на свете друг уже МОЙ».

Когда вы обе на одной волне

«Муж моей сестры во время свадебной церемонии дал обещание оберегать любимую ее подружкам, потому что они — тоже ее семья»

«Подруга упала и разбила лицо. Я нашла для нее идеальный подарок»

А еще женская дружба — это красиво и стильно

«Мы с подругами уже третий год подряд выигрываем конкурс лучших костюмов на Хеллоуин»

Если кто-то не видел, как выглядят «косички дружбы», то вот они — во всей своей мимимишности

Подруга стала донором почки для Селены Гомес