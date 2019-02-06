23 фото животных, которые исцелят от хандры не хуже любимого фильма и какао

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Не секрет, что даже несколько минут общения с четырехлапыми друзьями помогают не хуже антидепрессантов справиться с дурным настроением и хандрой. Животные, пушистые и не очень, с «целовательными» мордочками и мимикой, порой достойной «Оскара», способны без единого слова рассказать нам о любви или рассмешить.

Нам в AdMe.ru никогда не надоедает наблюдать за братьями нашими меньшими, и, если нет возможности прямо здесь и сейчас потискать любимца, спасаемся просмотром таких подборок, как эта.

Мистер «Украду твою девочку»

Приз за самое эмоциональное выполнение команд «вперед» и «лежать» заслуженно уходит к этой собаке

Это не самый пухлый щенок золотистого ретривера, просто камера прибавила ему веса

«Я и мой новый лучший друг!»

Полное признание своей вины и глубокое раскаяние, на которые невозможно сердиться, чтобы он ни сделал

Когда зайке хочется внимания и немного свежих листьев салата

Хозяин: «Фергус, ты был усыновлен».

Фергус:

«Моя жена и наша собака Марти, когда я уезжал утром на работу»

Он все еще за моей спиной, да?

Самый красивый цветок в саду

Два пятачка, которым срочно нужны поцелуи

— Ну фто там?

— Гланды воспалены... Похоже, у тебя ангина.

Это космическое существо просто малыш летучей мыши

«Бабушка попросила меня сфотографировать ее с ее кошкой. Лучшего кадра не стоило и ждать»

«Мой будущий муж и моя собака»

«Вот как она приветствует меня, когда я прихожу домой»

Как приятно увидеть среди угрюмых лиц это белое улыбающееся облако

Сладкие поцелуи булли

Так зарождалась необычная дружба

Хотите поговорить о том, что вас беспокоит?

Ау, люди, есть кто дома?

Мы готовы ко сну!

Малыш Уилбур, дикобраз, ест банан

Кого из героев нашей «разношерстной» подборки вы бы точно хотели потискать?