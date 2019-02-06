23 фото животных, которые исцелят от хандры не хуже любимого фильма и какао
Не секрет, что даже несколько минут общения с четырехлапыми друзьями помогают не хуже антидепрессантов справиться с дурным настроением и хандрой. Животные, пушистые и не очень, с «целовательными» мордочками и мимикой, порой достойной «Оскара», способны без единого слова рассказать нам о любви или рассмешить.
Нам в AdMe.ru никогда не надоедает наблюдать за братьями нашими меньшими, и, если нет возможности прямо здесь и сейчас потискать любимца, спасаемся просмотром таких подборок, как эта.
Мистер «Украду твою девочку»
Приз за самое эмоциональное выполнение команд «вперед» и «лежать» заслуженно уходит к этой собаке
Это не самый пухлый щенок золотистого ретривера, просто камера прибавила ему веса
«Я и мой новый лучший друг!»
Полное признание своей вины и глубокое раскаяние, на которые невозможно сердиться, чтобы он ни сделал
Когда зайке хочется внимания и немного свежих листьев салата
Хозяин: «Фергус, ты был усыновлен».
Фергус:
«Моя жена и наша собака Марти, когда я уезжал утром на работу»
Он все еще за моей спиной, да?
Самый красивый цветок в саду
Два пятачка, которым срочно нужны поцелуи
— Ну фто там?
— Гланды воспалены... Похоже, у тебя ангина.
Это космическое существо просто малыш летучей мыши
«Бабушка попросила меня сфотографировать ее с ее кошкой. Лучшего кадра не стоило и ждать»
«Мой будущий муж и моя собака»
«Вот как она приветствует меня, когда я прихожу домой»
Как приятно увидеть среди угрюмых лиц это белое улыбающееся облако
Сладкие поцелуи булли
Так зарождалась необычная дружба
Хотите поговорить о том, что вас беспокоит?
Ау, люди, есть кто дома?
Мы готовы ко сну!
Малыш Уилбур, дикобраз, ест банан
Кого из героев нашей «разношерстной» подборки вы бы точно хотели потискать?
Фото на превью BigPK / Reddit