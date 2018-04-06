23 фото тех, кого от полного провала отделяет ровно секунда

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Иногда жизнь «развлекается» тем, что ставит нам подножки в самый неожиданный момент. А потом еще подсылает людей с фотоаппаратом, чтобы навсегда запечатлеть нашу неудачу. Надеемся, что герои этой подборки попали в такие ситуации в первый и последний раз.

AdMe.ru собрал снимки, увидев которые вы захотите сказать: «Держитесь, ребята, все будет хорошо!»

«Съездил с детьми на скалодром»

Он старался

Только подумал, что все идет хорошо, и тут...

Смертельный прием «Лапки»

Когда хотел выглядеть круто, но что-то пошло не так

Хоккеисты vs. стекло. 1:0

Фотогеничность. Уровень: богиня

Кража средь бела дня

Мужчины не взглянут на этот снимок без слез

И на этот тоже

Улыбочку! Сейчас вылетит... фрисби

У пап должны быть хорошие рефлексы

Почти достал

Дракула уже не тот

Есть предчувствие, что скоро он перестанет улыбаться

Загрузка прыжка: 99 %

Батут — штука коварная

«Пытался зафотобомбить снимок друзей, но поскользнулся»

Да что вы знаете о боли?!

«Отец сфотографировал меня на турнире по волейболу. В мою защиту: я в тот день была больна»

Затишье перед бурей

«Залезайте на плечи», — говорили они. «Будет весело», — говорили они

«Мама случайно толкнула нашего пса во время прыжка»