23 фото тех, кого от полного провала отделяет ровно секунда
Иногда жизнь «развлекается» тем, что ставит нам подножки в самый неожиданный момент. А потом еще подсылает людей с фотоаппаратом, чтобы навсегда запечатлеть нашу неудачу. Надеемся, что герои этой подборки попали в такие ситуации в первый и последний раз.
AdMe.ru собрал снимки, увидев которые вы захотите сказать: «Держитесь, ребята, все будет хорошо!»
«Съездил с детьми на скалодром»
Он старался
Только подумал, что все идет хорошо, и тут...
Смертельный прием «Лапки»
Когда хотел выглядеть круто, но что-то пошло не так
Хоккеисты vs. стекло. 1:0
Фотогеничность. Уровень: богиня
Кража средь бела дня
Мужчины не взглянут на этот снимок без слез
И на этот тоже
Улыбочку! Сейчас вылетит... фрисби
У пап должны быть хорошие рефлексы
Почти достал
Дракула уже не тот
Есть предчувствие, что скоро он перестанет улыбаться
Загрузка прыжка: 99 %
Батут — штука коварная
«Пытался зафотобомбить снимок друзей, но поскользнулся»
Да что вы знаете о боли?!
«Отец сфотографировал меня на турнире по волейболу. В мою защиту: я в тот день была больна»
Затишье перед бурей
«Залезайте на плечи», — говорили они. «Будет весело», — говорили они
«Мама случайно толкнула нашего пса во время прыжка»
Фото на превью leebartlett99 / twitter