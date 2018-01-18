23 фото, которые оставят спокойным разве что ангела

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Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые требуют от нас стрессоустойчивости. На работе и в личной жизни мы разруливаем десятки проблем и решаем важные задачи. Но бывает, что после мужественного урегулирования всех сложных вопросов достаточно какой-то мелочи, чтобы нас уже было не остановить. AdMe.ru собрал ситуации, которые кажутся пустяковыми, но на самом деле способны заставить нас забить до смерти чайным пакетиком того, кто первым попадется под руку.

1. Вас тоже бесит, когда вода так проливается?

2. Победитель по жизни

3. «Вот почему я не позволяю гостям мыть у меня дома посуду»

4. У всех бывало

5. «Зачем класть скорлупу от яиц назад в контейнер?! Я женат на монстре»

6. Масленка, в которую не помещается масло

7. Белый пазл

8. Как вообще они делают эти упаковки?

9. Кафе, которое подает соус в солонке

10. Бывают такие ластики

11. «Сестра всегда оставляет крошечную порцию продуктов, чтобы не выбрасывать самой»

12. Почему нельзя просто разработать более надежный провод?

13. Попытался открыть мороженое

14. Кошмар перфекциониста

15. Достал бананы из пакета

16. И так каждый раз, когда моешь посуду

17. Когда нечаянно уронил работу

18. «Мой вид с места для инвалидов на концерте Metallica. Ехал ради этого 7 часов»

19. Ну почему? Почему нужен аккаунт, чтоб просто посмотреть Pinterest?

20. Прислали соус, не упаковав как следует

21. Когда яйцо чистится вот так

22. Царь припарковался

23. «Через час черчения я понял, почему у меня ничего не сходится. Или как впасть в лютую ярость от 2 мм»

А какие мелочи способны выбить из колеи вас? Расскажите в комментариях.