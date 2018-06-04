23 фото, один взгляд на которые способен развить наблюдательность до максимума
Мы не всегда обращаем внимание на мелочи и небольшие детали, а ведь именно в них порой кроется все самое интересное и веселое. Например, глядя в окно, можно увидеть гигантских размеров паука — и тут же вздохнуть с облегчением, поняв, что это просто иллюзия.
AdMe.ru покажет вам фото, которые заставят потренировать свою внимательность и приглядеться к деталям.
Оса из полимерной глины
Тень от лампы выглядит как гигантский паук
«Вот какое редкое совпадение я увидел сегодня в своей машине»
Масло на ноже нарисовало жуткий лес
Вам тоже кажется, что его волосы похожи на танцующих людей?
Летом даже аллигаторы носят очки
Этот паук выглядит так, будто вот-вот захватит мир
Дерево следит за вами
Мотылек, замаскировавшийся под лист
«Тень, которую образовало мое печенье на молоке, похожа на человека»
При выключенном свете оказалось, что эта книга светится в темноте
«Я просто пил чай, когда на моих очках появились тайные письмена»
«Я сдавал кровь, а потом увидел этот смайлик на вате»
Кресло в кабинете ветеринара
«Волосы моей дочери вьются в форме цифры 5»
Улитка на лобовом стекле выглядит просто гигантской
«Я буквально чувствовал, что за мной кто-то следит. Оказалось, так оно и есть»
«Внутри этого комара можно рассмотреть кровь, которую он у меня выпил»
«Я ударил палец, и ранка похожа на диснеевский замок»
«Я слежу за тобой»
Этот парень везде ходит с котом в рюкзаке
Упаковочная пленка в форме сердечек. Наверное, чтобы было еще приятнее их лопать
Мотылек замаскировался и стал похож на ветку дерева
Какое фото оказалось самым обманчивым?
Фото на превью wnct9/twitter