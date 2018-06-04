23 фото, один взгляд на которые способен развить наблюдательность до максимума

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Мы не всегда обращаем внимание на мелочи и небольшие детали, а ведь именно в них порой кроется все самое интересное и веселое. Например, глядя в окно, можно увидеть гигантских размеров паука — и тут же вздохнуть с облегчением, поняв, что это просто иллюзия.

AdMe.ru покажет вам фото, которые заставят потренировать свою внимательность и приглядеться к деталям.

Оса из полимерной глины

Тень от лампы выглядит как гигантский паук

«Вот какое редкое совпадение я увидел сегодня в своей машине»

Масло на ноже нарисовало жуткий лес

Вам тоже кажется, что его волосы похожи на танцующих людей?

Летом даже аллигаторы носят очки

Этот паук выглядит так, будто вот-вот захватит мир

Дерево следит за вами

Мотылек, замаскировавшийся под лист

«Тень, которую образовало мое печенье на молоке, похожа на человека»

При выключенном свете оказалось, что эта книга светится в темноте

«Я просто пил чай, когда на моих очках появились тайные письмена»

«Я сдавал кровь, а потом увидел этот смайлик на вате»

Кресло в кабинете ветеринара

«Волосы моей дочери вьются в форме цифры 5»

Улитка на лобовом стекле выглядит просто гигантской

«Я буквально чувствовал, что за мной кто-то следит. Оказалось, так оно и есть»

«Внутри этого комара можно рассмотреть кровь, которую он у меня выпил»

«Я ударил палец, и ранка похожа на диснеевский замок»

«Я слежу за тобой»

Этот парень везде ходит с котом в рюкзаке

Упаковочная пленка в форме сердечек. Наверное, чтобы было еще приятнее их лопать

Мотылек замаскировался и стал похож на ветку дерева

Какое фото оказалось самым обманчивым?