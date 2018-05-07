23 фотографии, после которых вы перестанете верить своим глазам

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Далеко не всегда можно верить собственным глазам: ракурс, перспектива и удачно пойманный момент порой способны играть с нашим мозгом в вероломные игры. На фотографии в этой подборке придется посмотреть как минимум дважды, чтобы разобраться, что же действительно происходит на этих снимках.

AdMe.ru собрал 23 фотографии, которые доказывают, что порой не стоит судить о чем-то по первому впечатлению.

Это фото выглядит так, будто кто-то добавил еще одно фото в кадр

Сколько секунд понадобится вам, чтобы понять, куда делась голова малыша?

«Друг прислал фото из своего отеля, и оно сломало мне мозг»

Призрачный обелиск

Не облачко, а какой-то зловещий космический портал

«Зеркало в коридоре моего колледжа»

Не футболисты, а гуттаперчевые мальчики какие-то

Современная суперженщина

Когда тоже хочешь экстремальное фото, но боишься высоты

Идеальное телосложение для баскетбола

Опасайтесь зубастой гончей

Когда твоя мама — ти-рекс

Отражение кольца делает монету прозрачной

Экстремальный бег по пляжу

Окно в параллельную реальность

Только человек в центре этого рисового поля помогает мозгу понять, что это не игра отражений

Ну наконец-то интересное кино

«Гигантская синица терроризирует мою улицу»

Кто-то не зря делал приседания. Ой, погодите-ка...

«Я и не так выгнуться могу»

Гибкость этой длинноногой невесты поражает

«Рука моего младшего брата делает это фото немного жутковатым»

У вас стул сломан. Хотя нет, все нормально

А у вас сразу получилось понять, что изображено на этих фотографиях?

