23 фотографии, после которых вы перестанете верить своим глазам
Далеко не всегда можно верить собственным глазам: ракурс, перспектива и удачно пойманный момент порой способны играть с нашим мозгом в вероломные игры. На фотографии в этой подборке придется посмотреть как минимум дважды, чтобы разобраться, что же действительно происходит на этих снимках.
AdMe.ru собрал 23 фотографии, которые доказывают, что порой не стоит судить о чем-то по первому впечатлению.
Это фото выглядит так, будто кто-то добавил еще одно фото в кадр
Сколько секунд понадобится вам, чтобы понять, куда делась голова малыша?
«Друг прислал фото из своего отеля, и оно сломало мне мозг»
Призрачный обелиск
Не облачко, а какой-то зловещий космический портал
«Зеркало в коридоре моего колледжа»
Не футболисты, а гуттаперчевые мальчики какие-то
Современная суперженщина
Когда тоже хочешь экстремальное фото, но боишься высоты
Идеальное телосложение для баскетбола
Опасайтесь зубастой гончей
Когда твоя мама — ти-рекс
Отражение кольца делает монету прозрачной
Экстремальный бег по пляжу
Окно в параллельную реальность
Только человек в центре этого рисового поля помогает мозгу понять, что это не игра отражений
Ну наконец-то интересное кино
«Гигантская синица терроризирует мою улицу»
Кто-то не зря делал приседания. Ой, погодите-ка...
«Я и не так выгнуться могу»
Гибкость этой длинноногой невесты поражает
«Рука моего младшего брата делает это фото немного жутковатым»
У вас стул сломан. Хотя нет, все нормально
А у вас сразу получилось понять, что изображено на этих фотографиях?
Фото на превью SureOKbye/reddit, talkshitgetshot/reddit