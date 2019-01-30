23 фото, которые расскажут о детях больше, чем все книги по родительству

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«Вот будут у тебя свои дети, тогда ты меня поймешь» — любимая фраза наших мам, которая звучит как приговор. Бессонные ночи, детские шалости, вызывающие прилив адреналина у родителей, неугомонный энерджайзер под боком — все это врывается в нашу жизнь с появлением малыша. Но, несмотря на то что дети порой и правда прибавляют седых волос своими проделками, радости и смеха они приносят гораздо больше.

Даже если у вас еще нет ребенка, AdMe.ru приглашает заглянуть в закулисье родительства и посмеяться от души.

Когда ребенок весь испачкался. Буквально

«Чувство юмора моего 12-летнего сына»

«Это твой принтер. Я осознал себя. Беги».

«Каждый раз, когда я иду в ванную, моя 4-летняя дочь стоит за дверью и считает, как долго я там нахожусь. Она сует части головоломки под дверь, номер за номером»

«Попросила своего 5-летнего сына присмотреть за его сестрой, пока я готовлю обед. Когда я выглянула из кухни, то увидела это»

Папина версия «Сотворения Адама»

«Мой 7-летний ученик, сидящий в конце класса, сделал сегодня эту катапульту»

Сын-второклассник и русский язык

«Сказал ей, что играть в „Ракетной лиге“ будет лучше, если она научится забивать носом. Мы получили час тишины благодаря этой уловке»

«Мой сын великолепен в игре в прятки. Вы никогда его не найдете»

«Игрушечная Белль упала с лестницы и „умерла“, племянница собрала всех ее подружек на похороны»

«Мой 2-летний ребенок сделал глиняного снеговика. Кажется, я слышал шепот: „Убей меня... пожалуйста...“»

Когда папа смотрит кино...

Для этого ребенка снегопад — не повод сидеть дома и отказаться от покатушек на велосипеде

«Сфотографировала дочь с вылетающим из носа шоколадным молоком, когда она чокалась с папой чашками»

Неповторимый приятный вкус? По-моему, ты обманула меня, мам

«Моя 2-летняя дочь засунула куриные наггетсы в машинку для жевательной резинки спустя час после того, как она ее получила»

Ребенок в Walmart волочил голову по полу, пока мама делала покупки

«Моя дочь ненавидит солнце и нарисовала мне картину, где она на него кричит»

Малыш утверждает, что маминой губной помадой зеркало испачкал Бэтмен

«Думаю, моей жене надоело, что наши девочки постоянно теряют расчески»

Он сам сделал Мистера Картофельную Голову, испугался, заплакал и не мог на него даже смотреть

Лайфхак от папы: как правильно держать ребенка

Малыш, который своим танцем может добавить позитива в любой ненастный день